Union Berlin-verdediger Timo Baumgartl is dankbaar voor de eerste minuten die hij zondag kon maken sinds de ontdekking van een tumor in zijn teelbal in mei. De huurling van PSV vierde zijn rentree met een basisplek in het gewonnen duel met VfL Wolfsburg (2-0).

"Ik heb geen woorden voor alle steun die ik heb gekregen. Ik ben mijn familie en vrienden dankbaar en iedereen die deel uitmaakte van de gezondheidszorg", zegt Baumgartl in een uitgebreide post op Instagram.

De verdediger van de koploper in de Bundesliga bedankt ook de club, waarvoor hij vijf maanden niet heeft kunnen spelen. "Dank aan Union Berlin, de club die mij tijd heeft gegeven en begrip toonde."

Tijdens de thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg was er op de tribune een spandoek te zien met de woorden: "Willkommen zurück, Timo!" De Duitse voetballer reageerde emotioneel op de steunbetuigingen in het stadion. "Dank aan alle fans in het stadion voor de onvergetelijke ontvangst."

Na afloop van het Bundesliga-duel liet Baumgartl aan Duitse media weten dat de comeback was zoals hij gehoopt had. "Dat is precies waar ik van droomde tijdens de chemotherapie. Terugkomen, winnen en in de basis staan. Het was heel emotioneel voor mij."

Ambitieuze Baumgartl wil meer minuten maken

Op de succesvolle en emotionele dag was de ambitieuze Baumgartl niet over alles tevreden: hij had meer minuten kunnen maken. De verdediger werd na 62 minuten gewisseld door coach Urs Fischer. "Ik had langer kunnen spelen, ook qua kracht. Ik ben ambitieus", zei Baumgartl.

Fischer zei na afloop dat hij de verdediger tegen zichzelf in bescherming wilde nemen. "Ik snap heel goed dat hij langer wilde spelen, maar uiteindelijk hebben we ons hele team nodig. Ik ben gewoon heel blij dat hij terug is."

Om 100 procent fit te zijn, heeft de huurling van PSV nog meer minuten nodig. "We hebben nu een pauze van veertien dagen, waarna er zes weken met heel veel wedstrijden volgen. Zo druk is het nog nooit geweest", zei Fischer. "Ik ben ervan overtuigd dat hij in die periode veel gaat spelen."