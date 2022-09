AS-Roma trainer José Mourinho zegt dat zijn spelers sneller moeten vallen om penalty's te krijgen. Dat zei de Portugees, omdat hij vindt dat de scheidsrechter de ploeg zondag in het duel met Atalanta (0-1-nederlaag) een penalty heeft ontnomen.

Mourinho doelde op een moment tussen AS Roma-middenvelder Nicolò Zaniolo en Atalanta-verdediger Caleb Okoli in de tweede helft. De spelers hielden elkaar overduidelijk vast. De coach van Roma zag er een "duidelijke penalty" in, maar scheidsrechter Daniele Chiffi ging daar niet in mee.

"Het was hartstikke duidelijk", zei Mourinho, die in woede uitbarstte en een rode kaart kreeg. "Ik probeerde aan de scheidsrechter te vragen waarom hij de penalty niet gaf. Kwam het omdat Zaniolo niet naar de grond ging?"

"Ik denk dat ik het advies aan mijn spelers moet veranderen. Ze moeten vooral gaan liggen. Ze moeten diegene zijn die duikt alsof we in het zwembad zijn, want zo werkt dat blijkbaar in deze competitie. Dat is de manier waarop je een penalty krijgt."

José Mourinho was woedend tijdens AS Roma-Atalanta. José Mourinho was woedend tijdens AS Roma-Atalanta. Foto: Getty Images

Mourinho miste de geblesseerde Dybala

AS Roma verloor door een doelpunt van Giorgio Scalvini met 0-1 van Atalanta en zakte naar de zesde plaats op de ranglijst. Daarnaast kreeg Mourinho met het wegvallen van de in de warming-up geblesseerd geraakte Paulo Dybala een extra tegenslag te verwerken.

"We verloren een wedstrijd die we op basis van ons spel eigenlijk hadden moeten winnen", zei Mourinho. "We creëerden vooral in het laatste deel van de wedstrijd genoeg kansen en je weet nooit hoe het was afgelopen als Dybala er wél bij was geweest."

"Desondanks deden de jongens die wel speelden het goed genoeg om de wedstrijd te winnen", vervolgde de trainer. "Ze kunnen terugkijken op een goede wedstrijd, waarin we helaas alleen vergaten onszelf te belonen met goals."

AS Roma staat na de interlandperiode direct voor een nieuwe grote test. Internazionale, dat eveneens nog geen probleemloze seizoensstart beleeft, is dan de tegenstander. De ploeg van onder anderen Stefan de Vrij en Denzel Dumfries heeft één punt minder dan Roma.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A