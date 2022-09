Peter Bosz maakt zich naar eigen zeggen nog geen zorgen over zijn positie als trainer van Olympique Lyonnais. De Nederlandse coach zag zijn ploeg zondagavond op bezoek bij Paris Saint-Germain voor de derde keer op rij verliezen.

"Ik ben niet bang voor een ontslag. Ik werk hard en heb een duidelijk idee van hoe ik met deze spelers wil spelen", zei Bosz na de 0-1-nederlaag in het thuisduel met koploper en regerend landskampioen Paris Saint-Germain.

Het verlies betekende een nieuwe dreun voor Lyon, dat het seizoen nog sterk was begonnen. Door de derde nederlaag op rij zakten 'Les Gones' naar de zesde plaats. Vorig seizoen werd Lyon al teleurstellend achtste, waardoor de club dit seizoen voor het eerst deze eeuw geen Europees voetbal speelt.

Bovendien werd afgelopen week de druk op Bosz opgevoerd. Technisch directeur Vincent Ponsot benadrukte op de korte termijn resultaten te verwachten en wil met Lyon zo snel mogelijk de top drie in. "Hij is ervan op de hoogte dat we niet tot februari of maart zullen wachten", zei Ponsot in de Franse media.

"Natuurlijk is het resultaat belangrijk, maar ik kijk ook naar hoe mijn ploeg heeft gespeeld. Daar is niets op aan te merken. Ze hebben alles gegeven", zei Bosz, die bij zijn laatste twee werkgevers (Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen) voortijdig moest vertrekken.

Peter Bosz komt verder onder druk te staan bij Lyon. Peter Bosz komt verder onder druk te staan bij Lyon. Foto: AFP

'Hadden te veel respect voor PSG'

Tegen Paris Saint-Germain kreeg Lyon al vroeg een nieuwe tegenslag te verwerken. De uitploeg in Lyon begon stormachtig en kwam al binnen vijf minuten op voorsprong via Lionel Messi. De Argentijn schoot beheerst binnen op aangeven van Neymar.

"Ik denk dat we in de eerste minuten te veel respect voor PSG hadden", was de lezing van Bosz. "Onze verdediging trok zich te veel terug en we kwamen niet in de duels. We probeerden het in de rust te corrigeren en speelden in mijn ogen een betere tweede helft."

"Maar eerlijk is eerlijk: Paris Saint-Germain had ook in de tweede helft veel kansen. Ze hebben uitzonderlijke spelers", doelde hij op onder anderen Messi, die na rust met een fraaie vrije trap nog de lat raakte.

