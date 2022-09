Bondscoach Louis van Gaal is enigszins verbaasd over de reactie van Justin Bijlow op zijn afwezigheid in de selectie van Oranje. De Feyenoord-doelman kreeg geen uitnodiging voor de komende Nations League-duels en zei daardoor een "beetje verrast" te zijn.

"Wat is het verschil tussen een mindere fase en niet in topvorm?", reageerde Van Gaal zondagavond in de talkshow Humberto op de uitspraken van Bijlow. "Zelfkritiek is spelers meestal vreemd."

Eerder op de dag zei Bijlow na PSV-Feyenoord (4-3) dat hij enigszins verrast was dat hij ontbreekt in de Oranjeselectie. "Ik was een klein beetje verrast", zei de keeper. "Ik weet ook wel dat ik niet in topvorm ben, maar ik denk niet dat ik in een mindere fase zit."

Volgens Van Gaal is Bijlow op de hoogte gesteld dat hij ontbreekt voordat de selectie bekend werd gemaakt. "Bijlow is gebeld, want die was voorheen geselecteerd. Iedereen die er vorige keer bij zat en nu niet, is gebeld door mij of door Frans Hoek (de keeperstrainer, red.). Frans doet de keepers en ik doe alle spelers."

'Belachelijk dat er niet over Krul wordt gesproken'

Van Gaal riep Jasper Cillessen, Mark Flekken en debutanten Andries Noppert en Remko Pasveer wel op voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België, maar Bijlow viel dus buiten de boot.

"Ik heb op mijn eerste persconferentie al aangegeven dat we een probleem hebben met de keepers. Dat zeg ik niet voor niks", liet Van Gaal weten. "We hebben heel veel keepers uitgenodigd. Tim Krul zit er ook niet bij, maar daar wordt niet over gesproken, omdat hij bij Norwich City zit. Dat is belachelijk, want we volgen al die keepers."

De bondscoach gaf aan dat hij in de komende interlandperiode de laatste kans heeft om kennis te maken met "bijvoorbeeld Remko Pasveer". "Pasveer doet het goed en deed het vorig jaar ook goed, al kreeg hij toen een blessure. Daardoor kon ik hem niet selecteren. Nu kan ik hem nog één keer selecteren en hem leren kennen. Mijn keuze kan ik dan weloverwogen maken."

Voor Bijlow betekent zijn afwezigheid niet dat hij het WK in Qatar kan vergeten. "Nee, natuurlijk niet", zei Van Gaal. "Dat geldt voor alle spelers. Justin keept op dit moment niet geweldig. Dat weet hij zelf ook."