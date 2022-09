Olympique Lyon heeft zondag voor de derde keer op rij verloren in de Ligue 1. De ploeg van trainer Peter Bosz ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen koploper Paris Saint-Germain. In Spanje zegevierde Real Madrid in het competitieduel met stadgenoot Atlético Madrid: 1-2.

De druk op Bosz werd in de aanloop naar Olympique Lyonnais-Paris Saint-Germain extra opgevoerd door technisch directeur Vincent Ponsot, die stelde op de korte termijn resultaten te verwachten. Ponsot wil met Lyon zo snel mogelijk een plek in de top drie veroveren.

Met de recente uitlatingen van Ponsot in het achterhoofd moest Lyon, dat de laatste twee wedstrijden verloor, tegen PSG al snel een flinke domper incasseren. Lionel Messi opende al in de vijfde minuut de score op aangeven van Neymar, die zijn honderdste competitieduel voor PSG speelde.

Na een sterke openingsfase van PSG kwam de thuisploeg in Lyon steeds beter in de wedstrijd. De ploeg van trainer Bosz kreeg via Alexandre Lacazette de grootste kans. Zijn poging werd gestopt door Gianluigi Donnarumma, die de nul hield.

Door de derde nederlaag op rij valt Lyon buiten de top vijf in de Ligue 1. De achterstand op FC Lorient, de nummer drie op de ranglijst, bedraagt al zes punten. PSG is met een voorsprong van twee punten op Olympique Marseille koploper.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Ligue 1

Federico Valverde scoorde voor Real Madrid tegen Atlético Madrid. Federico Valverde scoorde voor Real Madrid tegen Atlético Madrid. Foto: Getty Images

Real wint verhitte derby

In Spanje is Real Madrid ook na het uitduel met stadgenoot Atlético Madrid nog foutloos in La Liga. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti maakte zonder de geblesseerde Karim Benzema vooral in de eerste helft een sterke indruk.

'De Koninklijke' stond binnen 36 minuten in het Estadio Metropolitano al op een 0-2-voorsprong. Rodrygo opende de score na een subtiel balletje van Aurélien Tchouaméni en Federico Valverde tikte in een leeg doel binnen nadat Vinícius Júnior de paal had geraakt.

Vlak voor tijd maakte Mario Hermoso met het nodige fortuin de aansluitingstreffer, maar verder dan dat kwam Atlético - mede door een rode kaart voor dezelfde Hermoso - niet. De Spaanse verdediger kreeg twee keer geel binnen twee minuten.

Door de zege neemt Real Madrid, dat voor het eerst sinds seizoen 1968/1969 de eerste negen wedstrijden van het seizoen wint, de koppositie weer over van FC Barcelona. Het verschil tussen de twee grootmachten is twee punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga