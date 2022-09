AZ-trainer Pascal Jansen is meer dan tevreden over het optreden van zijn ploeg in het duel met Ajax. De Alkmaarders wonnen zondag voor eigen publiek met 2-1 en brachten Ajax zodoende de eerste nederlaag van het seizoen toe.

"Deze komt zeker in het rijtje van mooiste wedstrijden", zei een tevreden Jansen bij ESPN. "Als je ziet hoe we ons hier presenteren. Goed voetbal, kansen creëren, samen verdedigen en samen aanvallen. Alles valt samen op zo'n middag."

AZ kwam in het eigen AFAS Stadion nog wel op achterstand tegen Ajax, dat het Eredivisie-seizoen nog geen punt had verloren. In het slot van de eerste helft boog de club uit Alkmaar de achterstand via goals van Mees de Wit en Jens Odgaard om in een voorsprong.

In de tweede helft kreeg AZ genoeg kansen om de wedstrijd te beslissen, maar die werden tot onvrede van Jansen niet benut. "Je had de wedstrijd natuurlijk veel eerder moeten beslissen met het aantal kansen dat wij hebben gecreëerd", zei hij.

"In de slotfase heeft Ajax op hun beurt weer behoorlijk wat mogelijkheden gecreëerd en dan ben je wel bang dat hij nog verkeerd valt. Dat gebeurde vorig seizoen ook, maar dit keer hebben we het gelukkig wél voor elkaar gekregen."

Door de zege op Ajax is AZ de enige ongeslagen Eredivisie-ploeg dit seizoen. De ploeg van trainer Jansen staat op de derde plek, nipt boven Feyenoord dat zondag met 4-3 verloor van PSV. De Eindhovenaren staan op basis van een beter doelsaldo dan Ajax bovenaan.