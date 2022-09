Napoli gaat na zeven speelrondes aan kop in de Serie A. De tegenstander van Ajax in de Champions League won de topper tegen AC Milan met 1-2. Eerder op de avond kreeg José Mourinho rood bij een nederlaag van AS Roma tegen Atalanta: 0-1.

De wedstrijd tussen Milan en Napoli begon stroef en doelpunten bleven in de eerste helft dan ook uit. Daar kwam na rust verandering in toen Napoli op een 1-0-voorsprong kwam dankzij een rake penalty van Matteo Politano. De bal ging op de stip na een overtreding van Sergiño Dest.

Twintig minuten voor tijd bracht Olivier Giroud de stand in evenwicht. In de slotfase bracht Giovanni Simeone de ploeg uit Napels weer op voorsprong uit een hoekschop. Milan was in de laatste minuten nog dicht bij de gelijkmaker, maar Pierre Kalulu raakte de lat.

Met de winst op de ploeg uit Milaan is Napoli met zeventien punten koploper in de Serie A. Atalanta heeft eveneens zeventien punten, maar staat vanwege een minder doelsaldo tweede. Udinese volgt met een punt minder op de derde plek.

Atalanta won zondag met 0-1 van AS Roma. Atalanta won zondag met 0-1 van AS Roma. Foto: AP

Atalanta wint van Roma, rood voor Mourinho

Eerder op de dag won Atalanta met 0-1 bij AS Roma. Giorgio Scalvini maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Stadio Olimpico in Rome. De Italiaanse verdediger schoot beheerst raak vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Na een klein uur werd Mourinho naar de tribune gespeeld. De Portugese coach was woedend over een beslissing van de scheidsrechter en kreeg direct een rode kaart.

Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer speelden alle drie de hele wedstrijd mee bij Atalanta. De Nederlanders kregen allen een gele kaart.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken waarvoor José Mourinho rood krijgt.