Atalanta is zondag in ieder geval voor enkele uren koploper in de Serie A. De ploeg uit Bergamo won met 0-1 bij AS Roma, waar trainer José Mourinho rood kreeg.

Giorgio Scalvini maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Stadio Olimpico in Rome. De Italiaanse verdediger schoot beheerst raak vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Na een klein uur werd Mourinho naar de tribune gespeeld. De Portugese coach was woedend over een beslissing van de scheidsrechter en kreeg direct een rode kaart.

Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer speelden alle drie de hele wedstrijd mee bij Atalanta. De Nederlanders kregen allen een gele kaart.

Dankzij de overwinning neemt Atalanta de koppositie over van Udinese, dat eerder op de dag van Internazionale (3-1) won. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini heeft één punt meer dan Udinese. AS Roma bezet de vijfde plaats.

Atalanta kan de koppositie later op de avond nog kwijtraken aan AC Milan of Napoli. Die twee ploegen spelen zondag om 20.45 uur tegen elkaar in Milaan en hebben beide drie punten achterstand.

