Ajax-trainer Alfred Schreuder denkt dat de eerste nederlaag van zijn ploeg in dit Eredivisie-seizoen vooral te wijten is aan een gebrek aan frisheid. De Amsterdammers verloren zondag in Alkmaar met 2-1 van AZ.

"Het is een harde nederlaag en daar moeten we van leren", zei Schreuder na afloop van de wedstrijd bij ESPN. "Het was onnodig, want aan het einde kregen we nog veel kansen."

Ajax kwam na twaalf minuten nog wel op 0-1 door een doelpunt van Mohammed Kudus, maar nog voor rust boog AZ de achterstand om. Mees de Wit zorgde in de veertigste minuut voor de gelijkmaker en Jens Odgaard maakte diep in de blessuretijd van de eerste helft de 2-1.

"We gingen knullig met 2-1 de rust in", beweerde Schreuder. "Ik vond AZ vooral frisser ogen dan wij. In de rust heb ik aangegeven dat er ruimte lag om te voetballen, want daar gingen we weer niet goed mee om."

"AZ was vooral in de eerste helft frisser en dat was bij ons niet goed. Maar in de tweede helft domineerden we wel. In de laatste fase hebben we het goed gedaan, want we kregen nog vier à vijf kansen."

Teleurstelling bij Ajax na de nederlaag bij AZ. Teleurstelling bij Ajax na de nederlaag bij AZ. Foto: ANP

'Denk dat wij niet even hard gingen als zij'

Ook Jurriën Timber vond dat Ajax vooral in de eerste helft een te laag niveau haalde. "Ik denk dat we het voor rust al hebben weggegeven", zei de achtvoudig international van Oranje.

"Ik denk dat wij vandaag niet even hard gingen als zij", vervolgde Timber. "Je moet gewoon elke wedstrijd scherp zijn en minimaal brengen wat de tegenstander brengt. Anders red je het niet, ook wij niet."

Door de nederlaag bij AZ raakte Ajax de koppositie kwijt aan PSV, dat eerder op de dag in een spektakelstuk afrekende met Feyenoord (4-3). Zowel PSV als Ajax heeft achttien punten, maar de Eindhovenaren staan eerste dankzij een iets beter doelsaldo (+18 om +17).

