Ajax heeft zondag de eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen geleden. De ploeg van trainer Alfred Schreuder ging met 2-1 onderuit op bezoek bij AZ en is door het puntenverlies de koppositie kwijt aan PSV.

Ajax opende in de twaalfde minuut nog wel de score via Mohammed Kudus, maar moest aan het einde van de eerste helft twee goals incasseren. Mees de Wit tekende met een lage schuiver in de verre hoek voor de 1-1 en in de blessuretijd maakte Jens Odgaard de 2-1.

Na rust kregen beide ploegen in het AFAS Stadion kansen op meer doelpunten, maar die vielen niet. Zowel Ajax-doelman Remko Pasveer als AZ-doelman Hobie Verhulst blonk uit. Bovendien kreeg Verhulst twee keer hulp van een ploeggenoot die de bal net voor de doellijn wegwerkte.

Door de 2-1-nederlaag is Ajax niet langer foutloos in de competitie. De regerend landskampioen begon het seizoen met zes zeges en beleefde zodoende de beste seizoensstart sinds 1997. AZ (vijf zeges en twee remises) is nu de enige nog ongeslagen ploeg in de Eredivisie.

Ajax is door de nederlaag bovendien de koppositie in de Eredivisie kwijt aan PSV, dat eerder op de dag in een spectaculair duel afrekende met Feyenoord. Zowel PSV als Ajax heeft achttien punten, maar de club uit Eindhoven heeft nét een beter doelsaldo (+18 om +17).