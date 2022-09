Ajax heeft zondag de eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen geleden. De ploeg van trainer Alfred Schreuder ging met 2-1 onderuit op bezoek bij AZ en is door het puntenverlies de koppositie kwijt aan PSV.

Ajax opende in de twaalfde minuut nog wel de score via Mohammed Kudus, maar moest aan het einde van de eerste helft twee goals incasseren. Mees de Wit tekende met een lage schuiver in de verre hoek voor de 1-1 en in de blessuretijd maakte Jens Odgaard de 2-1.

Na rust kregen beide ploegen in het AFAS Stadion kansen op meer doelpunten, maar die vielen niet. Zowel Ajax-doelman Remko Pasveer als AZ-doelman Hobie Verhulst blonk uit. Bovendien kreeg Verhulst twee keer hulp van een ploeggenoot die de bal net voor de doellijn wegwerkte.

Door de 2-1-nederlaag is Ajax niet langer foutloos in de competitie. De regerend landskampioen begon het seizoen met zes zeges en beleefde zodoende de beste seizoensstart sinds 1997. AZ (vijf zeges en twee remises) is nu de enige nog ongeslagen ploeg in de Eredivisie.

Ajax is door de nederlaag bovendien de koppositie in de Eredivisie kwijt aan PSV, dat eerder op de dag in een spectaculair duel afrekende met Feyenoord. Zowel PSV als Ajax heeft achttien punten, maar de club uit Eindhoven heeft nét een beter doelsaldo (+18 om +17).

Stand in top van Eredivisie 1. PSV 7-18 (+18)

2. Ajax 7-18 (+17)

3. AZ 7-17 (+8)

4. Feyenoord 7-16 (+11)

Onbegrip bij Jurriën Timber. Onbegrip bij Jurriën Timber. Foto: Getty Images

Ajax geeft voorsprong weg

De eerste uitgespeelde kans was direct raak voor Ajax, dat na de zege van PSV op Feyenoord wist dat het minimaal een punt moest pakken om de koppositie te behouden. Kudus kon in een leeg doel schieten nadat Kenneth Taylor de bal buiten bereik van de uitkomende AZ-doelman Verhulst had breed gelegd.

Ondanks de voorsprong slaagde Ajax er - met dezelfde basiself als tegen Liverpool - niet in het duel te controleren. De ploeg van trainer Schreuder werd steeds meer teruggedrongen en de 1-1 van Mees de Wit was niet onterecht. De voormalig jeugdspeler van Ajax profiteerde van een misser van Devyne Rensch en schoot overtuigend raak.

In de blessuretijd van de eerste helft zette Odgaard de thuisploeg in Alkmaar zelfs op voorsprong. De Deen ontsnapte na een fraaie dieptepass van Pantelis Hatzidiakos aan buitenspel en schoot vervolgens oog in oog met Pasveer beheerst raak.

Er was niet alleen vreugde bij AZ in de slotfase van de eerste helft. Bruno Martins Indi, die afgelopen donderdag zijn rentree vierde na blessureleed, moest het veld met klachten verlaten. De uitvalbeurt is slecht nieuws voor bondscoach Louis van Gaal, die de verdediger heeft opgeroepen voor Oranje.

Remko Pasveer blonk uit, maar incasseerde twee goals. Remko Pasveer blonk uit, maar incasseerde twee goals. Foto: Pro Shots

Reijnders en De Wit schieten AZ-doelman te hulp

In de eerste minuten na rust golfde het op en neer in Alkmaar, waar Yukinari Sugawara de eerste grote kansen van de eerste helft kreeg. De Japanner, die bij afwezigheid van onder anderen Hakon Evjen en Jesper Karlsson als hangende buitenspeler speelde, stuitte twee keer op Pasveer.

Met Brian Brobbey als invaller binnen de lijnen, trok Ajax het initiatief in het laatste half uur naar zich toe. De aanvalsdrang van Ajax leverde ook kansen op, allereerst in de zeventigste minuut voor Kudus. AZ-doelman Verhulst was al geklopt, maar kreeg op de doellijn hulp van oud-Ajacied Dani de Wit.

Tien minuten na de belangrijke ingreep van De Wit deed Tijjani Reijnders precies hetzelfde. De middenvelder voorkwam een zeker lijkend doelpunt van Steven Bergwijn, door de bal met de schouder van de doellijn te halen. Dezelfde Reijnders ontsnapte enkele minuten later aan rood na een harde overtreding op Brobbey.

In de absolute slotfase bleef Ajax kansen creëren, maar hield de Alkmaarse defensie in de tien minuten durende blessuretijd stand. Twee kopballen van Lorenzo Lucca leverden nauwelijks gevaar op en een hard schot van Dusan Tadic ging nét naast. Daardoor gaat Ajax als nummer twee de interlandperiode in.

