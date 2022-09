Arne Slot voelt zich benadeeld bij twee van de vier tegendoelpunten van Feyenoord in de spectaculair verlopen topper tegen PSV. Toch wilde de coach van de Rotterdammers de schuld van de 4-3-nederlaag in Eindhoven niet afschuiven op scheidsrechter Allard Lindhout en de VAR.

In de ogen van Slot beging Ibrahim Sangaré een overtreding op Javairô Dilrosun in de aanloop naar de 2-1 van Cody Gakpo. Daarnaast bleek uit de beelden dat PSV ten onrechte een hoekschop kreeg, waaruit Armando Obispo de winnende 4-3 maakte.

"Bij het laatste doelpunt kan de VAR niet ingrijpen, dus daar kun je geen discussie over hebben", aldus Slot op zijn persconferentie. "Het is ongelukkig voor ons. Maar een corner tegen krijgen is geen reden om een tegendoelpunt te krijgen, ook al is dat bij PSV bijna wel het geval. Daar mogen we ons niet achter verschuilen."

"Bij de tweede goal heb ik alleen een foto gezien, geen bewegend beeld", vervolgde Slot. "Er wordt een tackle van achteren ingezet en daarbij wordt de bal niet geraakt. Maar de scheidsrechter en de VAR stonden erbovenop. Wij moeten ook geen domme bal inspelen op een speler die gedekt staat."

PSV scoorde twee keer uit een hoekschop, iets wat Feyenoord volgens Slot niet mag overkomen. "Twee fouten bij een standaardsituatie tegen, dat is te veel voor een topwedstrijd", oordeelde de coach. "En we wisten dat PSV twee enorme wapens heeft: de counter en de standaardsituatie."

Slot vindt niet dat Justin Bijlow iets aan te rekenen valt bij de goals van Jarrad Branthwaite, Obispo en ook Guus Til, ook al scoorde PSV steeds in het vijfmetergebied van de doelman van Feyenoord. "Justin is moedig genoeg. Wij hebben een nadeel ten koste van hen qua lengte. Het is ook een kwaliteit van PSV."

Slot geniet van progressie bij Feyenoord

Ondanks de nederlaag in Eindhoven is Slot "hartstikke tevreden" over de eerste weken van het seizoen van Feyenoord. Met bijna een compleet nieuwe selectie zit nummer vier Feyenoord na zeven duels op het vinkentouw van koplopers PSV en Ajax. De Rotterdammers hebben twee punten minder dan beide topclubs.

Slot is vooral blij met de ontwikkeling die zijn ploeg in korte tijd heeft doorgemaakt. Ruim een week geleden ging Feyenoord in de Europa League nog kansloos met 4-2 onderuit bij Serie A-club Lazio. "Hoe we ons in de drie wedstrijden daarna hebben getoond, daar zit een enorme verbetering in."

"Het was vandaag een compleet ander elftal dan dat zich in Rome naar de slachtbank liet leiden", vervolgde Slot. "Dit team heeft zich in deze topwedstrijd heel erg goed gehouden. PSV is niet veel verder dan wij."

Na een interlandonderbreking van twee weken vervolgt Feyenoord de Eredivisie over twee weken met een uitwedstrijd tegen NEC. De Rotterdammers hoeven dit keer geen internationals af te staan aan het Nederlands elftal: Bijlow is gepasseerd voor Oranje.