Justin Bijlow is "een beetje verrast" dat hij ontbreekt in de selectie van het Nederlands elftal voor de komende Nations League-duels met Polen en België. De doelman van Feyenoord was vorig jaar een tijdje de nummer één onder de lat bij bondscoach Louis van Gaal.

"Tja, verrast. Ik had er wel graag bij gezeten. Laten we het daar op houden", zei Bijlow zondag bij ESPN over zijn afwezigheid in de Oranjeselectie na de verloren topper tegen PSV (4-3).

"Maar goed, ik moet hard werken. Als ik er over twee maanden maar bij zit", doelde de 24-jarige keeper op de WK-selectie die Van Gaal in november bekendmaakt.

Van Gaal heeft met Andries Noppert (sc Heerenveen) en Remko Pasveer (Ajax) twee nieuwe keepers opgeroepen voor de wedstrijden tegen Polen en België. Jasper Cillessen en Mark Flekken zitten er ook weer bij.

Van Gaal selecteerde geen enkele speler van Feyenoord, tot teleurstelling van trainer Arne Slot. Die zei vrijdag dat hij tevreden is over de prestaties van Bijlow. De doelman vertelde contact te hebben gehad met Frans Hoek, de keeperstrainer van Oranje.

"Wat wij besproken hebben, is iets tussen ons. Ik was graag naar Oranje gegaan, dat is logisch. Ik moet nu doen wat ik moet doen en dan komt het vanzelf. Daar gaan we voor", zei Bijlow, die toegaf dat hij niet in topvorm verkeert. "Maar ook niet in heel slechte vorm."