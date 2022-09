Trainer Ruud van Nistelrooij vindt het "moeilijk te snappen" dat de raad van commissarissen (rvc) van PSV zo vroeg in het seizoen het vertrouwen in technisch directeur John de Jong heeft opgezegd. Door de vertrouwensbreuk vertrok De Jong vrijdag bij PSV.

"De timing vind ik niet goed, zo midden in het seizoen", zei Van Nistelrooij zondag na afloop van de spectaculaire 4-3-zege op Feyenoord op zijn persconferentie. "Dat heb ik intern ook aangegeven. Maar het was een voldongen feit. Ik moest me erbij neerleggen, maar ik heb wel mijn gevoel geuit."

"Ik heb een persoonlijke band met John. Hij zat hier 22 jaar. We hebben hier samengespeeld en samengewerkt bij de scouting en in de jeugd. We waren intensief met elkaar bezig om PSV verder te brengen."

De Jong moest volgens algemeen directeur Marcel Brands vertrekken omdat de commissarissen veel op- en aanmerkingen op zijn functioneren hadden. Dat terwijl het contract van De Jong in mei nog werd verlengd tot medio 2024.

Ook voor Van Nistelrooij valt dat niet te rijmen. "Dan start je het seizoen en is er volledig het vertrouwen en na drie maanden is dat weg. Het is moeilijk te snappen. Het is abrupt en een schok voor mij geweest."

Van Nistelrooij wist al enkele weken dat De Jong onderwerp van gesprek in de rvc was. "Daar schrik je van. Dan is het ook nog eerder in de media. Dat vond ik zwaar en pittig. Maar John is ook iemand die zegt: het PSV-belang gaat voor en focus je op de wedstrijd en het team. Het was vandaag een mooie overwinning."

'Het is duidelijk wie de baas bij PSV is'

Het vertrek van De Jong roept veel vragen op. De raad van commissarissen heeft niet de bevoegdheid om een technisch directeur te ontslaan, maar drukt onder leiding van voorzitter en miljardair Robert van der Wallen wel een flinke stempel op het beleid van PSV.

Daarnaast schaarde Brands zich achter De Jong. Brands is algemeen directeur en op papier de belangrijkste bestuurder bij PSV. Het leidde echter niet tot het behoud van De Jong. Na vier jaar als technisch verantwoordelijke stapte hij vrijdag zelf op vanwege de vertrouwensbreuk.

"Dat is duidelijk als je dit verhaal hoort", antwoordde Van Nistelrooij op de vraag wie de baas bij PSV is. "Marcel heeft gezegd dat hij John steunt. Maar wat doet het met je als werknemer als de raad van commissarissen het vertrouwen volledig in je opzegt?"

Van Nistelrooij hoopt dat PSV snel een opvolger van De Jong vindt. Brands zei zaterdag juist dat hij daar de tijd voor wil nemen. "Natuurlijk wordt het nu opgevangen, maar er moet een oplossing komen. Dat is duidelijk."