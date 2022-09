Union Berlin heeft zondag opnieuw gewonnen in de Bundesliga. De verrassende koploper won mede dankzij uitblinker Sheraldo Becker met 2-0 bij VfL Wolfsburg. In Frankrijk vestigde OGC Nice-verdediger Jean-Clair Todibo de aandacht op zich met een bizar snelle rode kaart.

Becker was kort na rust aangever bij het openingsdoelpunt van Jordan Pefok en bepaalde zelf een kwartier voor tijd de eindstand op 2-0. Hij schoot de bal beheerst langs Wolfsburg-doelman Koen Casteels en tekende voor zijn zesde competitiedoelpunt van het seizoen.

Met zes treffers is de oud-aanvaller van onder meer PEC Zwolle en ADO Den Haag alleen topscorer in Duitsland. Vorige week was hij met een assist tegen FC Köln ook al belangrijk voor Union Berlin, dat de grote verrassing van het seizoen is.

Naast de zege was er nog meer positief nieuws bij Union Berlin. Timo Baumgartl maakte zijn eerste minuten nadat begin mei een tumor in zijn teelbal werd ontdekt. De huurling van PSV is volledig hersteld en vierde zijn rentree met een basisplaats.

Union Berlin is nog ongeslagen in het huidige seizoen. De ploeg van trainer Urs Fischer staat na zeven duels op zeventien punten. Union heeft twee punten voorsprong op Borussia Dortmund en vijf punten op regerend landskampioen Bayern München.

Rode kaart na 10 seconden in Frankrijk

In de Franse competitie kreeg Nice-verdediger Todibo een opvallend snelle rode kaart in het duel met Angers. De bezoekers in Nice gingen direct na de aftrap in de aanval en Todibo haalde een speler die dreigde door te breken neer.

Scheidsrechter Bastien Dechepy twijfelde geen moment en trok direct rood, waardoor Todibo al binnen tien seconden moest inrukken. Volgens diverse databureaus was het de snelste rode kaart ooit in de Ligue 1.

Angers profiteerde kort voor rust van de overtalsituatie via een doelpunt van Nabil Bentaleb. Na een uur spelen moest ook Angers met tien man verder, nadat Sofiane Boufal zijn tweede gele kaart had gekregen. Met tien tegen tien bleef het 0-1.

AS Monaco, dat op de vijfde plek in de Franse competitie staat, won met Myron Boadu op de bank overtuigend bij Stade de Reims: 3-0. Aleksandr Golovin, Takumi Minamino en Wissam Ben Yedder maakten de goals, die alle drie na rust vielen.

