Bij aanvoerder Cody Gakpo overheerst opluchting nadat PSV een rumoerige week zondag afsloot met een spectaculaire overwinning op Feyenoord. De aanvaller noemt de zege "geweldig voor het team".

"We hebben wat mindere wedstrijden gespeeld en het is goed dat we zo reageren", begon Gakpo tegen ESPN na de 4-3-zege op Feyenoord. "We hebben veel kritiek gehad op onze resultaten in de toppers en onze wedstrijden van de afgelopen weken."

"Juist daarom was dit een heel belangrijke wedstrijd en dan is het geweldig voor het team om zo te reageren", vervolgde de 23-jarige Gakpo, die zelf goed was voor een doelpunt en drie assists.

"Dit hadden we ook nodig om te laten zien dat wij voor de titel gaan", zei Gakpo. "We hebben nu laten zien dat we het wel kunnen en moeten zorgen dat we dit iedere wedstrijd brengen."

Cody Gakpo was met een doelpunt en drie assists belangrijk voor PSV. Cody Gakpo was met een doelpunt en drie assists belangrijk voor PSV. Foto: ANP

'Vertrek De Jong voor veel spelers een shock'

Naast het moeizame spel van de afgelopen periode zag Gakpo vrijdagavond directeur voetbalzaken John de Jong vertrekken. Er heerste bij de raad van commissarissen ontevredenheid over zijn functioneren, waarna De Jong volgens de club zelf heeft besloten te vertrekken.

Een van de kritiekpunten op het functioneren van De Jong was naar verluidt het uitblijven van de verkoop van onder anderen Gakpo. PSV zou het geld hard nodig hebben om de financiën op orde te hebben. Brands bestreed die lezing.

"Ik denk dat het voor veel spelers een shock was", reageerde Gakpo. "Maar het is binnen de directie besloten. Daar hebben wij niks van meegekregen. Persoonlijk had ik een goede band met John. Wat er verder allemaal is gebeurd, is binnen de directie. Daar kan ik me niet over uitlaten."

PSV sloot met de zege op Feyenoord de rumoerige week succesvol af en staat in punten gelijk met koploper Ajax, dat om 16.45 uur is begonnen aan het uitduel met AZ.