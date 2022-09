Sc Heerenveen heeft zondagmiddag een nipte overwinning geboekt in het subtopperduel met FC Twente. De Friezen wonnen voor eigen publiek met 2-1 en bezorgden FC Twente daarmee de tweede nederlaag van het seizoen.

Het zag er in de openingsfase niet naar uit dat Twente in het Abe Lenstra Stadion voor de tweede keer dit seizoen zou verliezen. In de tweede minuut opende Twente-aanvaller Virgil Misidjan de score al na balverlies van Milan van Ewijk en in de 22e minuut raakte Ricky van Wolfswinkel de lat.

Heerenveen stelde in het tweede deel van de eerste helft - enigszins tegen de verhouding in - orde op zaken. In de 28e minuut maakte Van Ewijk zijn fout goed met een raak schot in de verre hoek en acht minuten later was het opnieuw raak. Pawel Bochniewicz kopte na een hoekschop binnen.

Na rust blonken de keepers van beide ploegen uit. Andries Noppert, die zich maandag voor het eerst mag melden bij het Nederlands elftal, redde fraai op pogingen van onder anderen Václav Cerný en Van Wolfswinkel. Twente-doelman Lars Unnerstall stopte op zijn beurt een penalty van Amin Sarr.

Eerder dit Eredivisie-seizoen stapte FC Twente alleen op bezoek bij FC Volendam met een nederlaag van het veld. Ondanks het verlies blijft de ploeg van trainer Ron Jans vijfde op de ranglijst. Heerenveen volgt met één punt minder op de zesde plek.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie