PSV heeft zondag een roerige week afgesloten met een late zege op Feyenoord. Twee dagen na het veelbesproken vertrek van technisch directeur John de Jong wonnen de Eindhovenaren in een waar spektakelstuk met 4-3 van de ploeg van trainer Arne Slot.

PSV kwam na drie minuten op achterstand door een treffer van Oussama Idrissi, die balverlies van Philipp Max afstrafte. Binnen twintig minuten had PSV de achterstand echter alweer omgedraaid in een voorsprong: Jarrad Branthwaite (hoekschop) en Cody Gakpo (schot) scoorden voor de thuisploeg.

Voor rust profiteerde Danilo van een blunder van Armando Obispo, waardoor het nog 2-2 werd. De tweede helft verliep even zo spectaculair als de eerste. Guus Til maakte vlak na de onderbreking tegen zijn oude club de 3-2.

PSV verzuimde vervolgens afstand van Feyenoord te nemen en kreeg daarvoor de rekening gepresenteerd met de 3-3 van Orkun Kökçü. De thuisploeg ging alsnog met de zege aan de haal: Obispo kopte tien minuten voor tijd de winnende 4-3 binnen.

Daarmee besluit PSV een roerige week met een overwinning. Vrijdag stapte technisch directeur De Jong op, omdat de raad van commissarissen onder leiding van miljardair Robert van der Wallen geen vertrouwen meer in de technisch eindverantwoordelijke had. En dat terwijl het contract van De Jong in mei tot medio 2024 werd verlengd.

Door de zege komt PSV in punten gelijk met koploper Ajax. De Amsterdammers spelen om 16.45 uur nog de topper tegen AZ. Nummer drie Feyenoord kan door de eerste competitienederlaag van het seizoen op vijf punten worden gezet door de aartsrivaal uit de hoofdstad.

Armando Obispo kopt de winnende 4-3 binnen. Armando Obispo kopt de winnende 4-3 binnen. Foto: ANP

PSV razendsnel op achterstand

Na de rumoerige dagen in de bestuurskamer eiste PSV-trainer Van Nistelrooij van zijn ploeg een reactie op het veld, maar de coach kwam al snel bedrogen uit. Na drie minuten verspeelde Max de bal aan de linkerkant aan Alireza Jahanbakhsh. De rechtsbuiten behield het overzicht en stelde Idrissi in staat om te scoren: 0-1.

De goal leverde veel gefluit in het Philips Stadion op en PSV was zichtbaar van de kaart door de vroege dreun. Na tien minuten was het zelfs bijna 0-2. Obispo gleed weg bij een ingooi van Max en bood Danilo aan de rechterkant de vrije doorgang. Vanuit een moeilijke hoek schoot de spits de bal op het dak van het doel.

Feyenoord had weinig te duchten van PSV, maar wierp na een kwartier spelen een reddingsboei naar de worstelde thuisclub uit. Doelman Justin Bijlow schatte de snelheid van de opstomende linksback Max verkeerd in, waardoor die een leeg doel voor zich had.

Dankzij ingrijpen van Dávid Hancko vlak voor de doellijn werd een tegentreffer voor Feyenoord voorkomen, maar uit de daaropvolgende corner viel alsnog de 1-1. Jarrad Branthwaite tikte de bal met een fraaie voetbeweging via de binnenkant van de paal binnen.

Oussama Idrissi brak na drie minuten spelen al de ban in het Philips Stadion. Oussama Idrissi brak na drie minuten spelen al de ban in het Philips Stadion. Foto: ANP

Cadeautje van Obispo leidt tot 2-2

De gelijkmaker zorgde voor zichtbaar veel opluchting in het Philips Stadion en opeens waren de rollen op het veld omgedraaid. PSV greep Feyenoord vroeg bij de keel en de bezoekers konden daar geen oplossing voor vinden. De ploeg van Slot was met name voorin machteloos.

Precies uit zo'n situatie viel na 25 minuten de 2-1. Javairô Dilrosun werd op het middenveld van de bal gezet door de inglijdende Ibrahim Sangaré, waarna Til de vrijstaande Gakpo bediende. De linksbuiten schoot met rechts feilloos binnen.

Blijdschap verdrong opluchting in Eindhoven, waar het na een half uur zomaar 3-1 had kunnen staan. Bijlow, die werd gepasseerd voor het Nederlands elftal, voorkwam erger leed voor Feyenoord door een fraai krulschot van Joey Veerman uit de kruising te tikken.

PSV leek zonder al te veel zorgen af te koersen op een 2-1-voorsprong bij rust, maar door eigen toedoen werd het 2-2. Doelman Walter Benítez trapte de bal slecht uit en vervolgens gleed Obispo een voorzet van Marcos López van dichtbij zomaar in de voeten van Danilo. De spits pakte het cadeautje gretig uit, waarmee een spectaculaire eerste helft in stijl ten einde kwam.

Door een blunder van Armando Obispo werd de ommekeer van PSV weer weggepoetst. Door een blunder van Armando Obispo werd de ommekeer van PSV weer weggepoetst. Foto: ANP

Obispo maakt fout goed

Na de onderbreking waren de verhoudingen niet anders en stormde PSV naar het doel van Feyenoord. Binnen twee minuten lag de bal al achter Bijlow. Uitgerekend Til, die vorig seizoen op huurbasis voor Feyenoord speelde, was bij een indraaiende voorzet van Gakpo net iets eerder bij de bal en zette PSV op een terechte 3-2-voorsprong.

Feyenoord werd vervolgens van het kastje naar de muur gespeeld en mocht Bijlow dankbaar zijn dat de club in de wedstrijd bleef. Zo redde de doelman uitstekend op twee schoten van Xavi Simons. Ook hielp Trauner een aantal keren een handje door wat schoten te blokkeren.

Slot had na een uur genoeg gezien en haalde met Danilo, Jahanbakhsh en Idrissi zijn gehele voorhoede naar de kant. Invallers Patrik Walemark, Santiago Giménez en Igor Paixão zorgden voor een ommekeer: Feyenoord kreeg grip op de wedstrijd en bracht PSV in de moeilijkheden.

Na 73 minuten spelen volgde de beloning voor Feyenoord: Kökçü speelde zich met een actie knap vrij rond het strafschopgebied en zijn schot zeilde via het gezicht van Branthwaite achter Benítez. Het was een nieuwe dreun op een middag vol tegenslag voor PSV.

PSV richtte zich snel op en zocht in de slotfase nadrukkelijk naar de winnende 4-3. Die viel zeven minuten voor tijd. Uitgerekend Obispo, die met een knullige actie de 2-2 van Feyenoord inleidde, kopte een hoekschop van Gakpo binnen. Daarmee zorgde hij na een spectaculaire middag voor de welkome euforie en opluchting in Eindhoven.