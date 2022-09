Fans van Celtic hebben zondag opnieuw een eerbetoon aan de overleden Britse koningin Elizabeth verstoord. De club uit Glasgow verloor de uitwedstrijd tegen St. Mirren in de Schotse Premier League bovendien met 2-0. Daarmee kwam een einde aan een ongeslagen reeks van 38 duels.

Tijdens de wedstrijd was er een eerbetoon aan koningin Elizabeth. Er werd een minuut lang geapplaudisseerd, maar de Celtic-fans zongen daar constant doorheen. "Klap in je handen als je de koninklijke familie haat", zong een deel.

Die tekst stond ook op een spandoek. Eerder deze week was iets soortgelijks gebeurd in het Champions League-duel tussen de Schotse kampioen en Shakhtar Donetsk (1-1). Daar is de UEFA een onderzoek naar begonnen.

Celtic leed zijn eerste nederlaag in bijna een jaar. Doelpunten van Mark O'Hara en Jonah Ayunga bezorgden St. Mirren de winst voor eigen publiek.

Celtic heeft achttien punten en daarmee een voorsprong van twee punten op het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. Daarachter volgt St. Mirren met twaalf punten.