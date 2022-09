Ajax begint zondag met een ongewijzigde basisopstelling aan de uitwedstrijd tegen AZ. Het betekent onder meer dat trainer Alfred Schreuder opnieuw voor de in vorm verkerende Mohammed Kudus als spits kiest.

Opstelling AZ Verhulst; Hatzidiakos, Martins Indi, Kerkez; Clasie, Dani de Wit, Reijnders; Sugawara, Odgaard, Mees de Wit.

Opstelling Ajax Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Berghuis, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.

Kudus maakte in de afgelopen wedstrijden indruk. Hij scoorde vijf keer in vier duels. De basisplaats van de Ghanees betekent dat concurrent Brian Brobbey het ook in Alkmaar met een reserverol moet doen.

Schreuder kan tegen AZ weer een beroep doen op Owen Wijndal. De linksback ontbrak de laatste weken wegens een blessure, is daarvan hersteld en zit op de bank. Dat geldt niet voor middenvelder Florian Grillitsch, die niet inzetbaar is.

Bij AZ ontbreken onder anderen aanvallers Hakon Evjen, Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson. De voorste linie wordt tegen Ajax gevormd door Yukinari Sugawara, Jens Odgaard en Mees de Wit.

Ajax won de eerste zes Eredivisie-wedstrijden van het seizoen. Het AZ van coach Pascal Jansen is met vier overwinningen en twee gelijke spelen ook nog ongeslagen.

AZ-Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Vorig seizoen werd het 2-2 in het AFAS Stadion.

