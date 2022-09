Arsenal heeft zondag de zesde overwinning in de eerste zeven Premier League-wedstrijden geboekt. Op bezoek bij Brentford werd het 0-3 voor de ploeg van manager Mikel Arteta, die in de slotfase de vijftienjarige Ethan Nwaneri liet invallen.

Binnen een half uur was het al 0-2 in het Brentford Community Stadium door doelpunten van William Saliba en Gabriel Jesus. Vroeg in de tweede helft tekende Fabio Vieira voor de derde treffer.

In de vorige speelronde had Arsenal met 3-1 verloren van het Manchester United van Erik ten Hag. De eerste vijf competitiewedstrijden van het seizoen werden allemaal gewonnen.

Arteta gunde in blessuretijd de piepjonge spelmaker Nwaneri zijn debuut. Met zijn vijftien jaar en 181 dagen is hij veruit de jongste Premier League-speler ooit.

Niet eerder stond er iemand van vijftien jaar oud op het veld in de Premier League. Het record van jongste speler stond op naam van Harvey Elliott, die zestien jaar en dertig dagen was toen hij voor het eerst meedeed bij Fulham.

Arsenal heeft na zeven speelrondes een punt voorsprong op Manchester City en Tottenham Hotspur. Na de interlandperiode is rivaal Tottenham de volgende tegenstander. Zondag staat alleen Everton-West Ham United nog op het programma in Engeland.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League