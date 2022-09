ADO Den Haag is de Vrouwen Eredivisie zondagmiddag begonnen met een overtuigende zege. In eigen huis rekende de ploeg uit de hofstad met 4-0 af van nieuwkomer Telstar.

Lobke Loonen opende namens ADO Den Haag al in de vierde minuut de score tegen Telstar, dat samen met Fortuna Sittard dit seizoen werd toegelaten tot de Vrouwen Eredivisie. In het restant van de eerste helft slaagde de nummer vier van vorig seizoen er niet in om de marge te vergroten.

In de tweede helft wist ADO de score wél verder op te voeren. De Vlaamse Chloé Vande Velde zette haar ploeg met een hard schot op 2-0. Na ruim een uur spelen maakte Loonen vanaf de penaltystip haar tweede treffer en derde van de thuisploeg.

In de slotfase wist de ploeg van Sjaak Polak nog eenmaal te scoren. Na een strakke voorzet van Kayra Nelemans kwam Liz Rijsbergen tegenover Telstar-keeper Kelly Steen te staan. Rijsbergen ging niet voor eigen succes en gunde de bal aan Jaimy Ravensbergen, die voor leeg doel de 4-0 kon binnenschuiven.

ADO Den Haag is de vijfde ploeg die het seizoen is begonnen met de volle buit. Vrijdag wonnen regerend landskampioen FC Twente, Ajax, Feyenoord en PSV hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.

