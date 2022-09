Internazionale heeft zondag op bezoek bij Udinese met 3-1 verloren. Door de overwinning is Udinese in ieder geval een paar uur lang de verrassende koploper in de Serie A.

Bij Inter zat Stefan de Vrij op de bank, net als in de midweekse Champions League-wedstrijd tegen Viktoria Plzen. Denzel Dumfries startte wel in de basis.

De ploeg van trainer Simone Inzaghi begon voortvarend aan de wedstrijd en greep al na vijf minuten de leiding via Italiaans international Nicolò Barella, die een vrije trap schitterend in de bovenhoek krulde. Nog voor rust kwam Udinese alweer langszij na een knullig eigen doelpunt van Inter-verdediger Milan Skriniar, die de bal met zijn heup in eigen doel werkte.

Na rust ging het lang gelijk op, maar trok Udinese uiteindelijk aan het langste eind. In de 84e minuut zette de Sloveense centrumverdediger Jaka Bijol uit een corner zijn ploeg op voorsprong. Hij werd gedekt door De Vrij, die als invaller enkele minuten eerder in het veld was gekomen.

In de slotfase bepaalde Tolgay Arslan met een snelle counter en een goede kopbal de eindstand op 3-1. Voor Inter was het de derde uitwedstrijd op rij die de club niet wist te winnen.

Bij Udinese kwam Kingsley Ehizibue als invaller binnen de lijnen; verdediger Bram Nuytinck bleef de gehele wedstrijd op de bank. De verrassend sterk gestarte ploeg uit Udine grijpt door de overwinning voorlopig de koppositie in de Serie A. Later op de dag kan het nog ingehaald worden door Atalanta, AC Milan en Napoli. Inter staat zesde.