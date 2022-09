Juventus heeft zondag opnieuw punten laten liggen in de Serie A. 'De Oude Dame' blameerde zich bij het gepromoveerde Monza: 1-0. Lazio haalde met 0-4 uit bij Cremonese en Udinese is na een 3-1-zege op Internazionale de verrassende koploper.

Juventus kwam in Monza vijf minuten voor rust met tien man te staan door een rode kaart voor Ángel Di María. De Argentijn werd uit het veld gestuurd na een elleboog in de buik van Monza-verdediger Armando Izzo.

Een kwartier voor tijd profiteerde Monza van de overtalsituatie. Christian Gytkjaer tikte van dichtbij raak uit een voorzet van Patrick Ciurria en kroonde zich tot matchwinner. Juventus liet al voor de vijfde keer dit seizoen punten liggen en staat achtste.

In tegenstelling tot Juventus beleefde Lazio een gemakkelijke middag op bezoek bij Cremonese. Ciro Immobile bracht de tegenstander van Feyenoord in de Europa League vroeg op voorsprong en verdubbelde de marge even later uit een penalty.

Op slag van rust breidde Sergej Milinkovic-Savic de voorsprong uit een rebound verder uit. Invaller Pedro maakte elf minuten voor tijd uit een counter de vierde treffer. Lazio bezet de vijfde plaats.

Ciro Immobile scoorde tweemaal namens Lazio tegen Cremonese. Ciro Immobile scoorde tweemaal namens Lazio tegen Cremonese. Foto: ANP

Udinese verrassend aan kop na zege op Inter

Eerder op de dag begon Inter voortvarend aan de wedstrijd tegen Udinese en greep al na vijf minuten de leiding via Nicolò Barella, die een vrije trap schitterend in de bovenhoek krulde. Nog voor rust kwam Udinese langszij na een knullig eigen doelpunt van Inter-verdediger Milan Skriniar, die de bal met zijn heup in eigen doel werkte.

Na de onderbreking ging het lang gelijk op, maar trok Udinese aan het langste eind. In de 84e minuut zette Jaka Bijol, die werd gedekt door Stefan de Vrij, zijn ploeg uit een corner op voorsprong. In de slotfase bepaalde Tolgay Arslan uit een snelle counter en een goede kopbal de eindstand op 3-1.

Bij Inter had Denzel Dumfries een basisplaats en viel De Vrij in de slotfase in. Bij Udinese kwam Kingsley Ehizibue als invaller binnen de lijnen en bleef Bram Nuytinck de gehele wedstrijd op de bank.

Udinese grijpt door de overwinning voorlopig de koppositie in de Serie A. Later op de dag kan de ploeg uit Udine nog ingehaald worden door Atalanta, AC Milan en Napoli. Inter staat zevende.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A