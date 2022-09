Go Ahead Eagles is niet langer hekkensluiter in de Eredivisie. De ploeg van trainer René Hake won zondag met 2-0 van FC Emmen, dat nu op de laatste plaats staat.

Beide doelpunten kwamen in De Adelaarshorst op naam van Oliver Edvardsen en waren fraai. In de eerste helft lobde de Noorse aanvaller de bal over keeper Eric Oelschlägel en na rust rondde hij knap af na een voorzet van Mats Deijl.

In de slotfase tekende Sylla Sow voor het derde doelpunt van Go Ahead, maar de treffer van de oud-speler van RKC Waalwijk werd na inmenging van de VAR afgekeurd. Hij had een overtreding gemaakt.

De overwinning van Go Ahead, dat de tweede zege op rij boekte, was verdiend. De thuisploeg had weliswaar iets minder balbezit, maar stichtte meer gevaar dan de bezoekers uit Emmen.

In de vorige speelronde was Go Ahead met 2-3 te sterk voor FC Volendam. De Deventenaren hebben nu zes punten en houden Vitesse, Volendam, Fortuna Sittard, SC Cambuur en Emmen onder zich. Na de interlandperiode volgt een uitduel met Ajax.

FC Emmen leed de vierde competitienederlaag op rij. De formatie van coach Dick Lukkien ontvangt in de volgende speelronde sc Heerenveen.

Go Ahead Eagles was de gevaarlijkste ploeg in De Adelaarshorst. Foto: ANP

