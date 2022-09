PSV treedt zondag met Xavi Simons, Guus Til en Jarrad Branthwaite aan in het duel met Feyenoord. De Eredivisie-topper volgt twee dagen na de bestuurlijke coup bij PSV, die vrijdag het vertrek van technisch directeur John de Jong inluidde. Feyenoord begint ongewijzigd aan het duel in Eindhoven.

Opstelling PSV Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Max; Sangaré, Til, Veerman; Saibari, Simons, Gakpo.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, López; Timber, Dilrosun, Kökçü; Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi.

De keuze van PSV-trainer Ruud van Nistelrooij voor Simons in de spits en Til op het middenveld is mede ingegeven door de afwezigheid van Anwar El Ghazi. De aanvaller kampt met lichte spierklachten. Vorige week was El Ghazi nog de spits in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, die PSV dankzij een discutabele strafschop in de slotfase won.

Til pendelt in zijn eerste maanden in Eindhoven tussen de basis en de bank. De afgelopen twee wedstrijden was hij reserve, omdat Simons de voorkeur genoot als aanvallende middenvelder. Nu spelen ze samen. Voor Til wordt het duel met Feyenoord een weerzien met zijn oude club. Hij speelde er vorig seizoen op huurbasis en was een van de architecten van het Europese succes.

Daarnaast kiest Van Nistelrooij voor Branthwaite als centrale verdediger. Het is pas de tweede basisplaats van het seizoen voor de twintigjarige Engelsman. Alleen in de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Volendam (7-1) mocht hij aan de aftrap verschijnen. Jordan Teze speelt als rechtsback. André Ramalho, Phillipp Mwene en Ki-Jana Hoever zitten op de bank.

Technisch directeur De Jong vertrok vrijdag bij PSV omdat hij geen vertrouwen voelde van de raad van commissarissen onder leiding van miljardair Robert van der Wallen. Algemeen directeur Marcel Brands verklaarde zaterdag dat De Jong zelf was opgestapt en niet was ontslagen.

Feyenoord met opnieuw Danilo in de spits

Bij Feyenoord zijn er geen wijzigingen in de opstelling. Dat betekent dat Danilo in de spits opnieuw de voorkeur krijgt boven Santiago Giménez, die donderdag net als Danilo één keer scoorde in de overtuigend gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz (6-0). Toen viel de Mexicaan na een uur spelen in voor Danilo, die met vijf goals clubtopscorer in de Eredivisie is.

Feyenoord heeft de laatste weken de smaak te pakken. De ploeg van trainer Arne Slot won vier competitiewedstrijden op rij en is nog ongeslagen in de Eredivisie. Met zestien punten uit zes duels hebben de Rotterdammers twee punten minder dan koploper Ajax. PSV staat derde met vijftien punten.

PSV-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout, die zijn eerste topper in de Eredivisie fluit. Later op de dag gaat koploper Ajax op bezoek bij AZ (aftrap: 16.45 uur).

