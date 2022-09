Go Ahead Eagles-FC Emmen 路

57' GOAL Go Ahead Eagles! 2-0



Wat een knappe goal van Edvardsen! De Noor komt bij de voorzet van Mats Deijl onwijs knap voor zijn man en werkt de bal vakkundig achter Oelschl盲gel. Hier zullen de Drenten van balen, want zij kwamen net lekkerder in de wedstrijd. Go Ahead verdubbelt de voorsprong.