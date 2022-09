Eredivisie (speelronde 7)

12.15 uur:

Go Ahead Eagles-FC Emmen

14.30 uur:

Sc Heerenveen-FC Twente

PSV-Feyenoord

16.45 uur:

AZ-Ajax

Goedendag en welkom in dit liveblog. Mijn naam is Nemo Schillemans en vandaag houd ik je hier op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom deze Superzondag in de Eredivisie. Veel plezier!