Memphis Depay denkt dat hij meer wedstrijdritme nodig heeft om het beste van zichzelf te laten zien. De 28-jarige aanvaller maakte zaterdag tijdens de 3-0-zege van FC Barcelona op Elche zijn eerste treffer in dit seizoen.

"Ik doe er alles aan om de club en het team te helpen als ik de kans krijg. Ik weet wat ik kan en ik laat het zien tijdens trainingen", vertelde Memphis aan Barça TV na de eenvoudige overwinning van de Catalanen.

De ex-speler van PSV, Manchester United en Olympique Lyonnais was zaterdag tegen laagvlieger Elche verantwoordelijk voor de 2-0 in Camp Nou, waar Robert Lewandowski de andere doelpunten van FC Barcelona voor zijn rekening nam.

De komst van de Poolse spits is een van de oorzaken dat Memphis minder dan vorig seizoen in actie komt. "Ik krijg nu minder minuten, maar ik blijf hard werken. Ik ben blij met de kans die ik vandaag kreeg en met de ontwikkeling die het team doormaakt. Zelf heb ik meer wedstrijdritme nodig en het is moeilijk om dat te krijgen als je weinig speelt."

Zijn treffer tegen Elche mocht er zijn. Memphis schoot uit de draai hard raak, waarbij hij zijn lichaam gebruikte om verdediger John Nwankwo van zich af te houden. "Dat heb ik geleerd met straatvoetbal, daar krijg je zulke technieken onder de knie."

FC Barcelona kent goede start in La Liga

Met zestien punten uit zes wedstrijden is FC Barcelona uitstekend gestart in La Liga, al kan Real Madrid zondag de koppositie heroveren bij een zege op bezoek bij Atlético Madrid.

"We zitten op het juiste spoor, ondanks de nederlaag tegen Bayern München in de Champions League. Ik wil dit seizoen titels winnen met FC Barcelona."

Memphis meldt zich maandag bij de selectie van Oranje. Het Nederlands elftal gaat in het kader van de Nations League donderdag op bezoek bij Polen en ontvangt volgende week zondag België.

