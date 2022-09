Henk de Jong baalt na de 5-1-nederlaag van sc Cambuur tegen RKC Waalwijk zaterdag vooral van de penalty voor de thuisclub. De coach van de Friese club kan niet begrijpen dat scheidsrechter Sander van der Eijk op advies van VAR Bas Nijhuis bij een 0-1-tussenstand naar de stip wees.

Jamie Jacobs kreeg na een half uur spelen bij een vijandelijk schot de bal op zijn arm. Op advies van Nijhuis ging Van der Eijk naar de kant om de beelden te bekijken. De arbiter kende vervolgens een strafschop toe die werd benut door Michiel Kramer. De Jong liet zijn ongenoegen blijken over het besluit en moest vertrekken.

"Ik zei tegen de scheidsrechter 'slappe lul'. Dag mag je niet zeggen, dus rood is terecht", zei De Jong na afloop tegen ESPN. "Maar ik neem het niet terug. Bas Nijhuis en Danny Makkelie zouden in de grote wedstrijden en in zulke gevallen nooit naar de VAR luisteren", aldus De Jong, die vervolgens te horen kreeg dat Nijhuis de VAR was.

"Was hij de VAR? Dat kan niet. Dan ben ik benieuwd hoe dit zondag gaat (Nijhuis fluit dan AZ-Ajax, red.)", vervolgde De Jong. "Als iemand dan een scheet laat, moet Nijhuis naar de kant. Daar ben ik verbaasd over." De trainer kon zich overigens wel vinden in de rode kaarten van Mees Hoedemakers en Alex Bangura. "Het waren terechte rode kaarten. Het was een kutavond, maar we moeten er sterker uitkomen."

Scheidsrechter Sander van der Eijk bekijkt de beelden van de vermeende handsbal. Scheidsrechter Sander van der Eijk bekijkt de beelden van de vermeende handsbal. Foto: ANP

Scheidsrechter Van der Eijk: 'Honderd procent penalty'

Ook Jacobs kon na afloop weinig begrip opbrengen voor het besluit van de arbitrage om een strafschop toe te kennen. "Het is van zo dichtbij, het gaat op zo'n snelheid. Dan denk ik: denk gewoon even mee met de speler. Vandaag is echt niet leuk, voor ons niet, voor de supporters niet. Het zat niet mee."

Van der Eijk bleef na afloop bij zijn beslissing om een strafschop te geven. "Het klopt dat de bal van dichtbij was en ook hard was. Maar we vinden het geen natuurlijke beweging (van Jacobs, red.). Hij heeft maar één doel: blokken van het schot", concludeerde de scheidsrechter.

"Dit was honderd procent een penalty. Afgelopen zomer zijn we nog bij de clubs langsgeweest om uit te leggen dat dit hands is. Het is een heldere regel. Ik was het met Bas eens, hij heeft hier geen fout gemaakt."

Door de overwinning klimt RKC naar de achtste plek van de Eredivisie. Cambuur blijft met slechts vier punten uit zeven wedstrijden op de zeventiende positie steken.