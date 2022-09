RKC Waalwijk heeft zaterdag in een bizarre Eredivisie-wedstrijd drie punten gepakt tegen Cambuur. De bezoekers speelden de gehele tweede helft met negen spelers en ook trainer Henk de Jong kreeg rood, maar ze hielden de Waalwijkers wel lang op 1-1. In het laatste kwartier scoorde RKC vier keer en bepaalde zo de eindstand op 5-1.

In de achtste minuut kreeg Cambuur-middenvelder Mees Hoedemakers rood en in de extra tijd van de eerste helft werd ook Alex Bangura weggestuurd. Desondanks kwam Cambuur in de zeventiende minuut met tien man op een 0-1-voorspring via Jamie Jacobs. In de 32e minuut benutte RKC-aanvoerder Michiel Kramer een strafschop (1-1). Ondertussen liet Cambuur-trainer De Jong zich gaan tegen de arbitrage en zag ook hij rood.

Het negental van Cambuur hield in de tweede helft lang stand, maar in de 77e minuut was het dan toch 2-1. Cambuur-verdediger Marco Tol werkte de bal knullig in eigen doel. Vervolgens liep RKC via goals van Zakaria Bakkali (82e minuut), Ilias Bel Hassanu (86e minuut) en opnieuw Kramer (89e minuut) uit naar 5-1.

Door de ruime overwinning staat RKC op een keurige negende plaats in de Eredivisie, met negen punten uit zeven wedstrijden. Cambuur heeft pas vier punten.

Eredivisie-speelronde 7 Vrijdag: FC Utrecht-NEC 0-0

Zaterdag: Sparta-FC Groningen 2-1

Zaterdag: Vitesse-FC Volendam 1-1

Zaterdag: RKC-Cambuur 5-1

Zaterdag: Fortuna-Excelsior 1-0

Zondag 12.15 uur: Go Ahead-FC Emmen

Zondag 14.30 uur: PSV-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: Heerenveen-Twente

Zondag 16.45 uur: AZ-Ajax

Sander Van der Eijk trok drie keer rood voor SC Cambuur. Sander Van der Eijk trok drie keer rood voor SC Cambuur. Foto: Pro Shots

Snelste rode kaart ooit voor Cambuur

Vooral door de rode kaarten was RKC Waalwijk een wedstrijd met tal van bizarre feitjes en statistieken. De rode kaart voor Hoedemakers na zeven minuten en 36 seconden was bijvoorbeeld de snelste rode kaart ooit voor een Cambuur-speler in de Eredivisie. Hij kwam met gestrekt been in op Julen Lobete.

Na de 0-1 van Jacobs, die een afvallende bal hard binnenschoot, had scheidsrechter Sander Van der Eijk een grote rol bij de gelijkmaker van RKC. De arbiter wees na ingrijpen van de VAR vanwege een handsbal van Jacobs naar de stip, wat leidde tot een uitbarsting van trainer De Jong. Hij zei iets verkeerds tegen de arbiter en kreeg rood. De strafschop werd vervolgens in de 32e minuut binnengeschoten door Kramer. (1-1)

In de extra tijd van de eerste helft werd het nog erger voor Cambuur. Bangura maakte een keiharde tackle op het been van Julian Lelieveld en kreeg ook rood.

Vreugde bij RKC Waalwijk na de benutte strafschop van Michiel Kramer. Vreugde bij RKC Waalwijk na de benutte strafschop van Michiel Kramer. Foto: Pro Shots

RKC heeft extreem hoog percentage balbezit

In de tweede helft trok het negental van Cambuur zich terug in de hoop een punt te pakken. Het gevolg was dat RKC een percentage balbezit had van 79,3 procent en dat is een record dit seizoen. Geen enkele club haalde zo'n hoog percentage.

Cambuur-keeper João Virgínia hield zijn ploeg na rust lang op de been, maar werd uiteindelijk geklopt door een teamgenoot. Tol raakte een voorzet van Pelle Clement verkeerd en werkte de bal zo knullig in eigen doel in de 77e minuut (2-1). Door die goal was de hoop weg bij Cambuur, dat in de slotfase werd overlopen. In de 82e minuut vloog een voorzet van Bakkali in het doel en dat betekende de eerste Eredivisie-goal van de tweevoudig Belgisch international in negen jaar.

Door doelpunten van Bel Hassani en Kramer werd de uitslag nog mooier voor RKC, dat nu al vijftien keer gescoord heeft na zeven wedstrijden. Dat presteerde de Waalwijkers deze eeuw nog niet. Alleen in 1991 scoorde RKC vaker (zestien keer) in de eerste zeven speelronden.