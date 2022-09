Wout Weghorst heeft zaterdag gescoord voor Besiktas in het 2-2-gelijkspel bij Istanbulspor AS. Lange tijd leek de goal van de spits de winnende te worden, maar vlak voor tijd kwam de nummer vijftien van de Süper Lig langszij.

Weghorst maakte vlak voor rust de 1-2 voor Besiktas. Gedson Fernandes deed goed voorbereidend werk en zette voor op de Oranje-international, die de bal naar de lange hoek dirigeerde.

Georges-Kevin N'Koudou maakte na acht minuten al de 0-1 voor de bezoekers, waarna een eigen goal van Besiktas-doelman Ersin Destanoglu volgde. Weghorst maakte dus de 1-2, maar Ali Yasar zorgde in minuut 85 nog voor een puntendeling.

Besiktas staat na zeven speelronden derde in Süper Lig, met twee punten minder dan Adana Demirspor en Galatasaray.

Het was de laatste wedstrijd van Weghorst namens Besiktas vóór de interlandperiode. Komende week zal de spits zich melden bij Oranje in aanloop naar de Nations League-duels met Polen en België. Deze wedstrijden staan in het teken van de voorbereiding op het WK, dat op 20 november van start gaat.