Vitesse is er zaterdag niet in geslaagd thuis te winnen van FC Volendam. De Eredivisie-wedstijd in het GelreDome, de in het teken stond van de herdenking van de Slag om Arnhem van september 1944, eindigde in 1-1.

Halverwege leidde FC Volendam met 0-1 in de zogeheten Airborne-wedstrijd. Robert Mühren maakte in de 21e minuut de treffer voor de bezoekers, die de laatste drie wedstrijden verloren hadden. Drie minuten na rust tekende Bartosz Bialek voor de 1-1 en daarbij bleef het.

Volendam heeft nu na zeven wedstrijden vijf punten en dat zijn er evenveel als het tot dusver teleurstellend presterende Vitesse. De club uit Arnhem heeft inmiddels zeven thuisduels op rij niet gewonnen in de Eredivisie.

Trainer Thomas Letsch, die bezig is aan zijn derde seizoen in Arnhemse dienst, zat tegen Volendam voor de honderdste keer op de Vitesse-bank, maar dat jubileum kreeg dus geen glans door een overwinning.

Vitesse speelt in speciaal tenue

Het was wel een mooie avond in het Gelredome, want na twee jaar coronapandemie zaten er weer enkele hoogbejaarde veteranen uit Groot-Brittannië en andere landen in het stadion. Zij vochten 78 jaar geleden mee bij de Slag om Arnhem, waarbij ongeveer 1.700 geallieerde soldaten om het leven kwamen.

Het was zestiende editie van de Airborne-wedstrijd, die sinds 2007 wordt georganiseerd en een initiatief is van de supportersvereniging van Vitesse. De thuisploeg speelde zoals gebruikelijk in een speciaal Airborne-tenue.

Vitesse begon niet goed aan het bijzondere duel. Doelman Kjell Scherpen voorkwam in de veertiende minuut dat Gaetano Oristanio de score opende voor Volendam. Hij redde in de 21e minuut ook knap op een inzet van Mühren, maar had geen antwoord op de rebound van de spits van de bezoekers (0-1).

Sondre Tronstad was in de slotfase van de eerste helft dichtbij de gelijkmaker, maar doelman Filip Stankovic tikte het schot van de Noor nog net tegen de lat. Vitesse kwam in de openingsfase van de tweede helft alsnog op gelijke hoogte door een doelpunt van Bialek (1-1). De thuisclub kreeg daarna mogelijkheden om te winnen, maar dat lukte niet.

Eredivisie-speelronde 7 Vrijdag: FC Utrecht-NEC 0-0

Zaterdag: Sparta-FC Groningen 2-1

Zaterdag: Vitesse-FC Volendam 1-1

Zaterdag: RKC-Cambuur 5-1

Zaterdag 21.00 uur: Fortuna-Excelsior

Zondag 12.15 uur: Go Ahead-FC Emmen

Zondag 14.30 uur: PSV-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: Heerenveen-Twente

Zondag 16.45 uur: AZ-FC Twente