Rick Karsdorp heeft de meniscus in zijn linkerknie afgescheurd en moet onder het mes, zo meldt zijn club AS Roma zaterdag. De rechtsback is volgens Italiaanse media ongeveer zes weken niet inzetbaar.

Karsdorp deed afgelopen donderdag mee in de Europa League-wedstrijd tegen HJK Helsinki (3-0-winst voor AS Roma). De drievoudig Oranje-international speelde de hele wedstrijd, maar blijkt nu tijdens het duel zijn meniscus afgescheurd te hebben. De operatie vindt komende week al plaats.

Karsdorp had in het verleden vaker last van zijn linkerknie. In 2017 scheurde hij de voorste kruisband af, waardoor hij het volledige seizoen 2017/2018 aan zich voorbij moest laten gaan.

De 27-jarige Karsdorp is vaste basisspeler bij het Roma van trainer José Mourinho, maar zit niet in de 25-koppige Oranje-selectie voor de Nations League-interlands tegen Polen en België. Zijn laatste interland dateert van maart 2017 (Bulgarije-Nederland, 2-0). In mei behoorde hij wel een keer tot de voorselectie van Oranje, maar hij kwam ook toen niet tot de definitieve selectie.