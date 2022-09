Trainer Julio Velázquez heeft Fortuna Sittard meteen aan succes geholpen. De Spaanse opvolger van de ontslagen Sjors Ultee debuteerde met een nipte zege op Excelsior (1-0). Eerder op de dag won Sparta door een dubieuze strafschop thuis met 2-1 van FC Groningen.

Rémy Vita bezorgde Fortuna Sittard in de 87e minuut de eerste overwinning van dit seizoen in de Eredivisie, nadat de eerste zes duels slechts een punt opleverden. De thuisploeg stond toen al tien minuten met een man minder op het veld. Mats Seuntjens kreeg in de 77e minuut zijn tweede gele kaart en dus rood.

Velázquez, die bij Fortuna begon aan zijn tiende klus als coach in tien jaar, liet Seuntjens aan de aftrap verschijnen. De aanvaller, die ook weer aanvoerder was, moest vorige week tijdens het uitduel met NEC nog genoegen nemen met een invalbeurt. Interim-trainer Dominik Vergoossen was toen nog de eindverantwoordelijke.

Velázquez stond bij zijn debuut in Sittard voortdurend langs de zijlijn en leefde fanatiek mee. Hij zag Iñigo Córdoba in de eerste helft twee kansen op de openingstreffer missen. Couhaib Driouech trof namens Excelsior de buitenkant van de paal.

In de openingsfase van de tweede helft verscheen Burak Yilmaz vrij voor het doel. De Turkse spits van Fortuna stuitte op Excelsior-doelman Stijn van Gassel. Yilmaz was vervolgens betrokken bij de winnende treffer van Vita. Hij schoot opnieuw hard op Van Gassel en zag de Fransman de rebound benutten.

Julio Velázquez debuteerde bij Fortuna met drie punten. Foto: Pro Shots

FC Groningen in slotfase ten onder

Sparta won zaterdag op Het Kasteel met 2-1 van FC Groningen door een raker strafschop van Vito van Crooij in de negentigste minuut. De Rotterdammers kwamen zo terug van een achterstand. Ricardo Pepi maakte in de 62e minuut de 0-1 voor de bezoekers en Sven Mijnans tekende voor 1-1.

In de eerste helft was vooral Sparta op zoek naar de openingstreffer. Na een kwartier leek Adil Auassar zijn ploeg op voorsprong te zetten door een voorzet van Van Crooij in twee pogingen tegen de touwen te werken. Op advies van de VAR keurde scheidsrechter Danny Makkelie het doelpunt echter af, omdat Auassar nipt buitenspel stond.

Ook na rust had Sparta het overwicht, maar bleven concrete kansen lang uit. Na een uur brak Pepi namens Groningen de ban. De aanvaller kopte een voorzet vanaf links van Isak Määttä in het doel. Hij werd zo de tweede Amerikaan die voor Groningen heeft gescoord in de Eredivisie: na Desevio Payne in januari 2017, uit tegen Heracles (1-4).

Ricardo Pepi maakte zijn eerste goal voor FC Groningen. Foto: Pro Shots

Sparta stijgt naar zesde plek

Lang kon Groningen niet genieten van de voorsprong, want tien minuten later maakte Sparta de 1-1. Sven Mijnans torende bij een hoekschop van Van Crooij boven zijn directe tegenstander uit en kopte bij de eerste paal raak.

In de slotfase zette Sparta aan en dat leidde uiteindelijk tot de 2-1. Mike te Wierik leek Tobias Lauritsen onderuit te halen in het strafschopgebied, waarna Makkelie naar de stip wees. Op de tv-beelden leek Te Wierik de aanvaller echter niet te raken. De VAR haalde de scheidsrechter nog naar de kant, maar ook na het zien van de beelden bleef Makkelie bij zijn beslissing. Van Crooij benutte vervolgens de strafschop en bracht zijn ploeg de drie punten.

Door de zege passeert Sparta Groningen op de ranglijst. De Rotterdammers staan nu met tien punten op de zesde plek in de Eredivisie, terwijl Groningen op de elfde positie blijft steken.