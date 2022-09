Matthijs de Ligt wijt de nieuwe misstap van Bayern München in de Bundesliga deels aan de mentaliteit in de ploeg. De regerend landskampioen van Duitsland verloor zaterdag van Augsburg (1-0) en bleef daarmee voor de vierde competitiewedstrijd op rij zonder zege.

"We hebben geweldige spelers, veel kwaliteit en kunnen geweldig voetballen, maar we missen een killersmentaliteit om duels uit te vechten en wedstrijden te winnen. Soms moet je ook vechten. Je zag vandaag dat Augsburg harder knokte dan wij. Dan verlies je zulke wedstrijden", vertelde De Ligt kort na het laatste fluitsignaal in de WWK Arena.

Voor Bayern volgde de nederlaag tegen Augsburg vier dagen na de 2-0-overwinning op FC Barcelona in de groepsfase van de Champions League. De Ligt kon er niet bij dat Bayern dit uitgerekend na de zege op Barcelona overkwam. "Als je met 2-0 van FC Barcelona wint en zo verliest, is het niet goed genoeg."

Bayern wist eerder in de Bundesliga ook al niet te winnen van achtereenvolgens Borussia Mönchengladbach (1-1), Union Berlin (1-1) en VfB Stuttgart (2-2). Het kwam in 2001 voor het laatst voor dat 'Der Rekordmeister' vier competitiewedstrijden op een rij niet won.

'Dit mag niet nog een keer gebeuren'

Toch weigert De Ligt te spreken van een crisis bij het team van trainer Julian Nagelsmann. "In de ploeg spreken we nooit over een crisis, dat doen de mensen rond de club: de fans en de mensen op televisie. We moeten nu allemaal in de spiegel kijken, want dit was echt niet goed genoeg. In de drie wedstrijden hiervoor waren we ook niet goed genoeg. We moeten beter zijn en nederig worden. Dit mag niet nog een keer gebeuren."

Door de nederlaag in Augsburg raakt Bayern verder achterop in de Bundesliga. De 32-voudig landskampioen van Duitsland heeft een achterstand van drie punten op koploper Borussia Dortmund, dat zaterdag thuis met 1-0 won van Schalke 04.

Zondag kunnen Union Berlin en SC Freiburg de koppositie overnemen van Dortmund én verder uitlopen op Bayern. Union Berlin heeft nu al twee punten meer dan de club van de Ligt.

Bundesliga-speelronde 7 Vrijdag: Mainz 05- Hertha BSC 1-1

Zaterdag: Augsburg-Bayern München 1-0

Zaterdag: Dortmund-Schalke 04 1-0

Zaterdag: Stuttgart-Frankfurt 1-3

Zaterdag: Leverkusen-Werder Bremen 1-1

Zaterdag: Mönchengladbach-RB Leipzig 3-0

Zondag 15.30 uur: Union Berlin-Wolfsburg

Zondag 17.30 uur: Bochum-Köln

Zondag 19.30 uur: Hoffenheim-Freiburg