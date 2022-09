Bayern München blijft worstelen in de Bundesliga. Na drie gelijke spelen achter elkaar ging de ploeg van basisspeler Matthijs de Ligt zaterdag onderuit bij FC Augsburg (1-0), waardoor 'Der Rekordmeister' zijn slechtste Bundesliga-reeks in 21 jaar noteert. Borussia Dortmund won de Kohlenpottderby tegen Schalke 04.

Vier dagen na de overtuigende Champions League-zege op FC Barcelona (2-0) was Bayern München de betere partij in Augsburg, maar Leroy Sané verzuimde de bezoekers in de openingsfase op voorsprong te zetten. Zijn inzet werd gekeerd door de doelman van Augsburg.

Na rust ging het helemaal mis voor Bayern. Augsburg slingerde een vrije trap vanaf eigen helft voor het doel van Bayern en de vrijstaande Mergim Berisha schoof de bal achter keeper Manuel Neuer. Daarna werd er niet meer gescoord in de WWK Arena.

Voor Bayern is het al de vierde competitiewedstrijd op rij zonder zege, na remises tegen Borussia Mönchengladbach (1-1), Union Berlin (1-1) en VfB Suttgart (2-2). Zo'n slechte reeks noteerde Bayern in 2001 voor het laatst. De achterstand op koploper Borussia Dortmund is opgelopen tot drie punten. Zondag kunnen Union Berlin en SC Freiburg de koppositie pakken en verder uitlopen op Bayern.

Bij Bayern stonden Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui in de basis. De Ligt is eerste keuze van trainer Julian Nagelsmann nadat Lucas Hernández recent geblesseerd raakte. Hij is naar verwachting zes weken uitgeschakeld. Ryan Gravenberch zat negentig minuten op de bank. Bij Augsburg speelde aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd.

Moukoko jongste doelpuntenmaker ooit in derby

Borussia Dortmund won de eerste Kohlenpottderby tegen Schalke 04 in anderhalf jaar met 1-0 door een laat doelpunt van Youssoufa Moukoko. De zeventienjarige spits kopte tien minuten voor tijd de winnende treffer binnen, waarmee hij de jongste doelpuntenmaker ooit in deze burenruzie is.

Schalke 04 degradeerde ruim een jaar geleden voor het eerst sinds 1988 uit de Bundesliga. De roemrijke club uit Gelsenkirchen keerde een seizoen later terug op het hoogste niveau, waardoor de grootste derby van Duitsland weer op het programma staat.

De derby werd overschaduwd door een zware blessure van Marco Reus. De sterspeler van Borussia Dortmund moest na een half uur per brancard het veld verlaten. Donyell Malen begon in de basis, maar werd na ruim een uur gewisseld. Bij Schalke 04 maakte Sepp van den Berg de negentig minuten vol.

Verder wisten basisspeler Jeremie Frimpong en invaller Mitchel Bakker met Bayer Leverkusen niet te winnen van Werder Bremen (1-1) en won Eintracht Frankfurt met klinkende cijfers van VfB Stuttgart: 1-3.

