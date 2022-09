Memphis Depay heeft FC Barcelona zaterdag met zijn eerste doelpunt van het seizoen aan een zege geholpen. De aanvaller bekroonde zijn basisplaats met een treffer in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Elche. Die ploeg speelde door een vroege rode kaart lang met tien man. Frenkie de Jong maakte de negentig minuten vol, terwijl Robert Lewandawski twee keer trefzeker was.

Tegen het laaggeklasseerde Elche gaf Barcelona-trainer Xavi rust aan enkele vaste waarden, wat een basisplaats voor De Jong en Memphis opleverde. Voor laatstgenoemde was het pas de tweede basisplaats van dit seizoen. Sinds de komst van aanvallers Robert Lewandowski en Raphinha is speeltijd schaars voor Memphis. De eerste vier competitiewedstrijden bleef hij steeds negentig minuten op de bank.

Het ongelukkige Elche moest al na een kwartier spelen verder met tien man, nadat verdediger Gonzalo Verdu de doorgebroken Lewandowski neerhaalde. Ook trainer Francisco Rodriguez zag voor rust de rode kaart en moest na herhaaldelijk commentaar op de leiding de tribunes opzoeken.

Tegen het tiental van Elche wist Barcelona vervolgens makkelijk het net te vinden. In de 34e minuut tekende Lewandowski op aangeven van linksback Alejandro Baldé van dichtbij voor de openingstreffer.

Kort voor rust kwam het hoogtepunt van de eerste helft, toen Memphis met zijn rug naar de goal fraai wegdraaide en de bal met links hard achter Elche-doelman Edgar Badia prikte. De Oranje-international maakte daarmee zijn eerste officiële doelpunt voor Barcelona sinds mei van dit jaar. Even later leek de ploeg van Xavi zelfs op 3-0 te komen via Pedri, maar de treffer van de jonge middenvelder werd afgekeurd wegens buitenspel.

Barcelona haalt na rust voet van het gaspedaal

In de tweede helft drukte Barcelona meteen door. In de 49e minuut was het wederom Lewandowski die het net wist te vinden, dit keer na goed voorbereidend werk van Memphis. De Poolse topschutter scoorde daarmee voor de achtste keer in pas zijn zesde competitiewedstrijd voor de Catalanen.

Daarna haalde Barcelona - dat midweeks in de Champions League met 2-0 verloor op bezoek bij Bayern München - het voet van het gaspedaal en speelde het in een lager tempo. Na een uur spelen werd Memphis vervangen voor Ansu Fati. Frenkie de Jong speelde wel de hele wedstrijd. In de slotfase misten Raphinha en Ronald Araujo nog kansen om de score verder uit te breiden.

FC Barcelona is door de overwinning met zestien punten uit zes wedstrijden ten minste tot zondagavond koploper in La Liga. Dan kan het weer worden ingehaald door aartsrivaal Real Madrid, dat de stadsderby tegen Atlético Madrid speelt. 'De Koninklijke' heeft vijftien punten uit vijf wedstrijden.