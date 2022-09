Sparta-FC Groningen ·

Rust! Sparta en Groningen gaan aan de thee na een behoorlijk tamme eerste helft. Waar Sparta veel de aanval probeert te zoeken, staat Groningen gedisciplineerd te verdedigen. Het hoogtepunt van de eerste helft was het afgekeurde doelpunt van Auassar, die in de vrije trap nipt buitenspel stond. Er is deze speelronde nog niet gescoord. Lukt dit in de tweede helft?