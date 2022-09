77' GOAL RKC! 2-1



Oh oh oh! Wat een pech voor Marco Tol. De Cambuur-verdediger probeert een voorzet van de thuisploeg weg te werken, maar raakt de bal volkomen verkeerd en maakt een eigen doelpunt. Ontzettend lang hield het negental van Cambuur stand, maar in de 77e minuut lijkt het doek dan toch te vallen.