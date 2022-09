Manchester City heeft zaterdag een probleemloze overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola was met 0-3 te sterk voor Wolverhampton Wanderers, dat een groot deel van de wedstrijd met tien man speelde na een karatetrap van Nathan Collins.

City zat al na dik een kwartier op rozen in Wolverhampton. Jack Grealish werkte na 55 seconden op aangeven van Kevin De Bruyne de openingstreffer binnen en Erling Haaland vergrootte de marge vijftien minuten later naar twee. De Noor kreeg alle tijd om uit te halen en tekende met een rollertje voor al zijn elfde Premier League-treffer van dit seizoen.

Collins drukte Wolverhampton in de 33e minuut met een onbesuisde actie nog wat verder in de zorgen. De Ierse verdediger torpedeerde Grealish met een karatetrap die veel leek op die van Nigel de Jong tegen Xabi Alonso in de WK-finale van 2010. Scheidsrechter Anthony Taylor trok direct rood voor Collins.

Met tien man wisten de 'Wolves' in de tweede helft verrassend genoeg nog wel gevaarlijk te worden, maar de aansluitingstreffer bleef uit. In plaats daarvan kwam City in de 69e minuut op een 0-3-voorsprong. Phil Foden werkte binnen na weer een prima voorzet van De Bruyne. Nathan Aké bleef op de bank bij de bezoekers.

Het is de derde overwinning op rij voor Manchester City. De landskampioen won in de Champions League van Sevilla (0-4) en Borussia Dortmund (2-1). De competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur van vorige week ging niet door vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth.

Manchester City gaat momenteel aan kop in de Premier League, maar daar kan deze speelronde nog verandering in komen. Arsenal heeft twee punten minder en speelt zondag nog een uitwedstrijd tegen Brentford.

