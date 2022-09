Frank Arnesen is toch niet in beeld om de vertrokken John de Jong op te volgen als technisch directeur van PSV. Algemeen directeur Marcel Brands ontkent zaterdag in gesprek met De Telegraaf berichtgeving daarover.

"Hij is geen kandidaat. We willen de gemiddelde leeftijd bij PSV wel wat lager houden", zegt Brands over de 65-jarige Arnesen. Verschillende media meldden vrijdag nog dat de Deen een serieuze kandidaat was om de opgestapte De Jong op te volgen.

Arnesen heeft als speler (1985-1988), technisch directeur (1994-2004) en lid van de raad van commissarissen (2017-2018) een rijk verleden bij PSV. De afgelopen twee jaar was de ervaren bestuurder technisch directeur bij Feyenoord.

In juni werd bekend dat Arnesen zijn taken in Rotterdam vanwege een infectie aan zijn knie moest neerleggen, wat de geruchten over een terugkeer bij PSV extra opvallend maakten. Begin september besloot Feyenoord het contract van Arnesen "in goed overleg" te ontbinden.

Algemeen directeur Marcel Brands sluit de komst van Frank Arnesen als technisch directeur uit. Algemeen directeur Marcel Brands sluit de komst van Frank Arnesen als technisch directeur uit. Foto: Pro Shots

Brands neemt taken De Jong voorlopig over

De Jong stapte vrijdag vrij abrupt op, omdat hij het vertrouwen van de raad van commissarissen was verloren. Brands vertelde zaterdag in gesprek met PSV TV dat hij geen opdracht van de rvc had gekregen om zijn collega in de directie te ontslaan.

Het is nog niet duidelijk wie de taken van De Jong als technisch directeur overneemt. Brands had die portefeuille tussen 2010 en 2018 tot zijn beschikking in Eindhoven, maar hij zal niet terugkeren in die rol. De algemeen directeur neemt voorlopig wel de honneurs waar.

Brands overwoog ook niet om solidair te zijn met de ontslagen De Jong. "Als iemand het vertrouwen opzegt in een van de directieleden is er nog niks aan de hand. Dat is een vervelende situatie, maar dan is er geen reden om te zeggen: 'We stappen allemaal op'. Uiteindelijk staat of valt het ook met het gevoel van John zelf. Als wij waren opgestapt, dan was John ook niet teruggekomen."