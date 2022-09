PSG-speelster Keira Hamraoui heeft zaterdagochtend voor het eerst gereageerd op haar geruchtmakende mishandeling van begin november vorig jaar in Parijs. Hamraoui werd daarbij door twee mannen uit een auto gesleurd en met ijzeren staven op haar been geslagen.

"Ik zal die avond in november nooit vergeten", schrijft Hamraoui op Twitter. "Het achtervolgt me dag en nacht. Die donkere avond die mijn leven als vrouw en voetbalster op zijn kop zette. Ik dacht dat ik ging sterven toen twee gemaskerde mannen me uit het voertuig trokken."

De 32-jarige Hamraoui liep forse verwondingen op bij de mishandeling, die op 4 november plaatsvond na een feestje in Parijs. Bij haar verklaring heeft ze foto's van de wonden gedeeld. Het is voor het eerst dat de Frans international uitgebreid op de mishandeling reageert.

Al snel na het voorval werd Hamraoui's teamgenote Aminata Diallo opgepakt. Diallo en Hamraoui zaten samen in de auto en aanvankelijk werd gedacht dat Diallo haar vriend had ingeschakeld om haar concurrente op het middenveld van PSG te mishandelen.

Diallo en haar vriend ontkenden achter de zware mishandeling te hebben gezeten en werden zonder aanklacht vrijgelaten. Maar vrijdag werd Diallo opnieuw gearresteerd in zaak rond Hamraoui, nadat er twee dagen eerder drie mannen waren opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid. Zij zitten allemaal nog vast.

Aminata Diallo werd vrijdag opgepakt in de mishandelingszaak rond Keira Hamraoui. Aminata Diallo werd vrijdag opgepakt in de mishandelingszaak rond Keira Hamraoui. Foto: Getty Images

'Ik vertrouw erop dat het rechtssysteem mijn naam zuivert'

Voor Hamraoui bestaat er geen twijfel over de motieven van de daders. "Hun doel was duidelijk: ze wilden mijn benen breken en daarmee een einde aan mijn carrière maken."

Hamraoui zegt veel last te hebben gehad van de nasleep van de mishandeling. Ze wordt sinds het einde van het afgelopen seizoen buiten de selectie van PSG gehouden. "Ik ben maandenlang oneerlijk beledigd op het veld, lastiggevallen via sociale media en bedreigd met de dood." In april werd ze na een woordenwisseling met een aantal ploeggenoten uit de selectie gezet.

"Ik probeerde mijn passie voor het voetbal vast te houden en professioneel te blijven. Vandaag vertrouw ik erop dat het rechtssysteem de waarheid vindt en mijn naam zuivert."

Diallo staat momenteel niet meer onder contract bij Paris Saint-Germain. Afgelopen zomer werd haar aflopende verbintenis niet verlengd. Sindsdien zit de Française zonder club.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de verklaring van Kheira Hamraoui te bekijken.