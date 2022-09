Algemeen directeur Marcel Brands benadrukt dat hij van de raad van commissarissen (rvc) van PSV geen opdracht heeft gekregen om technisch directeur John de Jong te ontslaan. Volgens het bestuurslid is De Jong zelf opgestapt omdat hij geen vertrouwen van de commissarissen meer voelde.

"De rvc heeft mij geen opdracht gegeven om John te ontslaan, dan had ik daar zelf problemen mee gehad", zegt Brands in gesprek met PSV TV. "Wij hadden als directie het gevoel: we kunnen dit met zijn vieren nog kantelen dat het vertrouwen in John terugkeert. John had daar niet het goede gevoel bij."

De vertrouwensbreuk tussen De Jong en de raad van commissarissen van PSV ontstond volgens Brands aan het einde van de afgelopen transferperiode. Verschillende media meldden vrijdag dat de vertrouwenscrisis draaide om het uitblijven van een verkoop van sterspelers Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré. PSV zou het geld hard nodig hebben om geen rode cijfers te schrijven. Brands bestrijdt die lezing.

"Zij hadden te veel op- en aanmerkingen op Johns functioneren", zegt Brands, die op 1 juli Toon Gerbrands opvolgde. "Dat heeft met name betrekking op de periode voor mijn komst. En niet zozeer op de afgelopen transferwindow. Iedereen kan zien dat we een aantal goede spelers hebben kunnen halen en weinig geld hebben uitgegeven."

"Het gerucht rond de Cody Gakpo-transfer kan ik heel simpel ontkrachten: er is geen enkel bod geweest waar de directie, de rvc of de stichting ja tegen heeft gezegd. Ik kan met mijn hand op het hart zeggen dat er geen bod op tafel is geweest waar PSV ja tegen zou willen zeggen."

Marcel Brands (links) heeft nog geprobeerd om John de Jong (rechts) op andere gedachten te brengen. Marcel Brands (links) heeft nog geprobeerd om John de Jong (rechts) op andere gedachten te brengen. Foto: ANP

Brands probeerde De Jong nog over te halen

De Jong liet donderdag bij terugkomst van zijn vakantie aan Brands weten dat hij wilde stoppen als technisch directeur. Brands heeft naar eigen zeggen nog twee keer met De Jong gesproken om hem op andere gedachten te brengen.

De twee werkten eerder al bij PSV samen. Toen was Brands technisch directeur en De Jong hoofdscout in Eindhoven. "We zijn net samen weer gestart. Maar hij twijfelde er lang aan. Uiteindelijk heeft hij aangegeven dat hij erg teleurgesteld was dat de rvc het vertrouwen in hem had verloren."

Brands heeft naar eigen zeggen niet overwogen om zijn ontslag in te dienen bij de rvc, die onder leiding van miljardair Robert van der Wallen staat. "Ik heb in de beginfase van de gesprekken met de rvc wel aangegeven: als ze mij de opdracht hadden gegeven om John te ontslaan, zou ik ook mijn eigen positie overwegen. Maar de rvc heeft dat op geen enkele manier naar mij geuit."

PSV gaat de tijd nemen in de zoektocht naar een opvolger van De Jong. Verschillende media meldden voor het definitieve vertrek van De Jong al dat voormalig Feyenoord-directeur Frank Arnesen was gepolst voor de vacature.

Brands: "Het is heel vers. Gisterochtend had ik zelf een beetje hoop dat we het konden voorkomen. Helaas is dat niet gelukt. Dat er een opvolger moet komen, is duidelijk. Het geluk bij het ongeluk is dat we daar even tijd voor kunnen nemen."