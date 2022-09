Na een sterk optreden tegen FC Utrecht (0-0) meldt Jasper Cillessen zich maandag met veel vertrouwen bij Oranje in Zeist. De keeper van NEC weet nog niet wat bondscoach Louis van Gaal van plan is, maar rekent zelf op speeltijd in de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België.

"Ik ga daar niet heen om een weekje vakantie te houden", zei Cillessen vrijdagavond in Stadion Galgenwaard in gesprek met ESPN. "Elke keer als ik naar Oranje ga, ga ik daarheen om te spelen. Niet met het idee dat ik lekker op de bank ga zitten. Het is aan de bondscoach wie er speelt, maar ik ga wel gas geven."

De 33-jarige Cillessen heeft bij Oranje concurrentie van Mark Flekken, Remko Pasveer en Andries Noppert. De kans is aanwezig dat Van Gaal de nieuwelingen Pasveer en Noppert aan het werk wil zien, maar normaal gesproken is Cillessen eerste keus. Hij keepte in juni ook in de Nations League-duels met België en Wales.

Bovendien is Justin Bijlow, op papier misschien wel zijn grootste concurrent, de verrassende afwezige in de selectie. "Ik ben vooral blij dat ik er zelf bij zit", zei Cillessen over de keuzes voor de keepers. "De rest is aan de bondscoach. Hij heeft er vast een bepaald idee bij, maar ik kan niet in zijn hoofd kijken."

Jasper Cillessen was met enkele fraaie reddingen tegen FC Utrecht belangrijk voor NEC. Jasper Cillessen was met enkele fraaie reddingen tegen FC Utrecht belangrijk voor NEC. Foto: Pro Shots

'Voetballend was het van mijn kant niet goed'

Cillessen zette vrijdag tegen FC Utrecht alvast de toon, want het was vooral aan hem te danken dat NEC met een punt terug naar Nijmegen kon reizen. De 63-voudig international, die deze zomer terugkeerde bij de club waar hij zijn carrière begon, was zelf iets minder enthousiast over zijn optreden in de Domstad.

"Voetballend was het van mijn kant niet goed. Er gingen een paar ballen over de zijlijn en dat mag gewoon niet gebeuren. Op deze manier een punt is voor een keeper best lekker, maar ik streef naar meer. Maandag ga ik naar Oranje en dan moet ik ook kunnen voetballen", besloot de zelfkritische Cillessen.

Het Nederlands elftal vervolgt de Nations League donderdag in Warschau tegen Polen. Op zondag 25 september neemt de ploeg van Van Gaal het in de Johan Cruijff ArenA op tegen België in de 'Derby der Lage Landen'. Oranje staat met tien punten bovenaan in groep 4 in divisie A.