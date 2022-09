In tegenstelling tot veel andere mensen is trainer Dirk Kuijt niet compleet verrast door de overwinning van ADO Den Haag bij koploper PEC Zwolle (1-2). De Katwijker zag vrijdagavond dat zijn dit seizoen kwakkelende ploeg eindelijk vrijuit speelde in de Keuken Kampioen Divisie.

"Voor de wedstrijd zei ik het al, maar toen liepen de camera's nog niet: ik heb nog geen enkele keer het gevoel gehad dat we zijn weggespeeld door de tegenstander. Behalve tegen Heracles (4-0, red.)", zei de 42-jarige Kuijt in Zwolle tegen ESPN.

"Bij de andere uitslagen waren we, óf beter, óf lag het aan ons. We moesten vooral veel meer de schroom van ons afgooien en gewoon lekker gaan voetballen. Dat hebben we vandaag gedaan. Mensen kunnen zeggen: mazzel. Maar ik vind dat we verdiend gewonnen hebben."

PEC was tot vrijdagavond nog ongeslagen in dit seizoen, terwijl ADO slechts een van de eerste zeven wedstrijden won. Vier van de eerste vijf duels gingen zelfs verloren voor de ploeg van Kuijt, die daardoor steeds verder onder druk kwam te staan.

Amper een week geleden ging de 104-voudig international op het trainingscomplex van ADO nog in gesprek met zo'n 25 ontevreden supporters. De club uit de hofstad bleef achter Kuijt staan en door de fraaie zege in Zwolle lijkt de druk op de oud-speler van FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahçe iets af te nemen.

ADO Den Haag boekte bij koploper PEC Zwolle pas de tweede overwinning van het seizoen. ADO Den Haag boekte bij koploper PEC Zwolle pas de tweede overwinning van het seizoen. Foto: Getty Images

'Ik wilde dat de spelers plezier zouden hebben'

Kuijt houdt zich afzijdig van de kritiek en is vooral blij dat zijn ploeg haar ware aard heeft laten zien tegen PEC. "Ik heb niet eens gevraagd of ze wilden winnen. Ik wil vooral dat ze plezier hebben en laten zien wat ze in hun mars hebben. Dat is er vandaag voor een groot gedeelte beter uitgekomen."

ADO kwam in Zwolle nog wel op achterstand door een doelpunt van Thomas van den Belt. Thomas Verheydt maakte aan het einde van de eerste helft gelijk en door een knullig eigen doelpunt van Bart van Hintum werd ADO in de 63e minuut in het zadel geholpen.

Doelpuntenmaker Verheydt wilde na de tweede overwinning van het seizoen dan ook nog niet te hoog van de toren blazen. "Het is niet gelijk hosanna, maar hopelijk is dit wel de start van een goede reeks. We hebben in ieder geval keihard gewerkt. Als we dit iedere week op de mat leggen, gaat dat veel meer punten opleveren."

ADO Den Haag bezet momenteel de dertiende positie op de ranglijst. De ploeg van Kuijt heeft acht punten, elf minder dan koploper PEC. De Hagenaars vervolgen de competitie op 30 september met een thuiswedstrijd tegen Jong PSV.