Royal Antwerp heeft vrijdag ook de negende competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg van coach Mark van Bommel won door goals van Toby Alderweireld en Vincent Janssen met 1-2 van RFC Seraing.

Antwerp stond na twintig minuten al met 2-0 voor in het Bosuilstadion. In de zevende minuut kopte Alderweireld een scherp aangesneden corner van Calvin Stengs binnen en nauwelijks een kwartier later was het via Janssen opnieuw raak.

De spits, die vrijdag door bondscoach Louis van Gaal werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, veranderde een schot met zijn hak van richting en maakte daarmee zijn zesde goal in de laatste vijf competitiewedstrijden. Hij is met zes goals nu topscorer in de Jupiler Pro League.

Kort voor rust incasseerde Antwerp, waar ook Jurgen Ekkelenkamp in de basis stond, de aansluitingstreffer. Antoine Bernier maakte de goal voor de bezoekers, die de ploeg van trainer Van Bommel in de tweede helft niet verder aan het wankelen kon brengen.

Vorige week brak Van Bommel met Antwerp al het eigen clubrecord door acht keer op rij te winnen in de competitie. Dat record dateerde uit seizoen 1930/1931, toen Antwerp zeven keer op rij zegevierde.

Antwerp is bovendien de eerste ploeg sinds Standard Luik in seizoen 2013/2014 die het Jupiler Pro League-seizoen met negen zeges begint. De club uit de havenstad is logischerwijs de koploper in België. KRC Genk en Club Brugge, die dit weekend nog in actie komen, volgen op acht punten.

