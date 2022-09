NEC heeft vrijdagavond voor de vijfde keer op rij gelijkgespeeld in de Eredivisie. De Nijmeegse club hield dankzij een sterk keepende Jasper Cillessen op bezoek bij FC Utrecht de nul, maar kwam zelf ook niet tot scoren: 0-0.

Cillessen bracht in Utrecht negen keer redding en is nu de doelman met de meeste reddingen dit Eredivisie-seizoen (34). De keeper van NEC, die vrijdag werd opgeroepen voor Oranje, gaat Excelsior-doelman Stijn Van Gassel (33 reddingen) voorbij.

Vooral in de tweede helft blonk Cillessen uit in De Galgenwaard, waar FC Utrecht na rust meer aanspraak maakte op de zege. De 63-voudig international van Oranje had onder meer een antwoord op pogingen van Jens Toornstra, Tasos Douvikas en Othman Boussaid.

Aan de andere kant van het veld wist NEC, dat voor aanvang van het duel in De Galgenwaard al 298 minuten niet had gescoord tegen FC Utrecht, weinig gevaar te stichten. Voor rust kreeg Magnus Mattsson wel één grote kans. Zijn poging strandde op het lichaam van Utrecht-doelman Vasilis Barkas.

Voor NEC betekent het gelijkspel bij FC Utrecht de vijfde remise op rij. De ploeg van trainer Rogier Meijer is nu zes duels op rij ongeslagen in de Eredivisie, de langste reeks sinds februari-april 2012. NEC staat met acht punten uit zeven wedstrijden voorlopig tiende.

Het gelijkspel is voor FC Utrecht een nieuwe tegenvaller, nadat de ploeg van trainer Henk Fraser na een matige seizoensstart de afgelopen twee duels (met Fortuna Sittard en Vitesse) in de slotfase won. De ploeg uit de Domstad bekleedt voorlopig de achtste positie met negen punten.

Jasper Cillessen wordt omhelsd na het gelijkspel in Utrecht. Jasper Cillessen wordt omhelsd na het gelijkspel in Utrecht. Foto: ANP

