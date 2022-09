Ajax en FC Twente zijn de Eredivisie Vrouwen vrijdagavond begonnen met een overtuigende zege. Ajax versloeg Fortuna Sittard met 4-0 en FC Twente won met 0-5 op bezoek bij VV Alkmaar. PSV was sc Heerenveen met 1-0 de baas.

Ajax liep pas in de slotfase serieus weg bij Fortuna Sittard, dat op Sportpark De Toekomst haar eerste wedstrijd in de Vrouwen Eredivisie speelde. De nummer twee van vorig seizoen leidde een groot deel van de wedstrijd met 1-0 dankzij een treffer van Victoria Pelova in de 23e minuut.

In de 77e minuut kwam Ajax dankzij een eigen doelpunt van Moïsa van Koot op een 2-0-voorsprong, waarna Pelova met haar tweede doelpunt in de negentigste minuut voor de 3-0 tekende. Soraya Verhoeve zorgde in de blessuretijd voor het slotakkoord.

FC Twente beleefde een probleemloze avond bij VV Alkmaar. Fenna Kalma, vorig seizoen de topscorer in de Eredivisie Vrouwen, nam twee goals voor haar rekening. De andere treffers kwamen op naam van Wieke Kapitein, Marit Auée en Kim Smal (eigen doelpunt).

FC Twente en Ajax verdeelden vorig seizoen de prijzen in Nederland. FC Twente werd vóór nummer twee Ajax kampioen in de Eredivisie, terwijl de Amsterdamse ploeg de TOTO KNVB Beker veroverde. Aan het begin van dit seizoen won FC Twente de strijd om de Super Cup van Ajax.

Fortuna Sittard is één van de nieuwkomers in de Vrouwen Eredivisie. Foto: Pro Shots

PSV dankzij Kaagman langs Heerenveen

Het ambitieuze PSV slaagde er net als Ajax en FC Twente in om het seizoen met een zege te beginnen. De nummer drie van vorig seizoen won dankzij een doelpunt van Inessa Kaagman in eigen huis met een minimaal verschil van sc Heerenveen.

De zwaarbevochten zege is een opsteker voor PSV, dat dit seizoen de eerste landstitel in de clubhistorie wil veroveren. Om dat doel te bereiken werden onder anderen Oranje-internationals Kaagman, Joëlle Smits, Siri Worm en Kika van Es aangetrokken.

Feyenoord begon het seizoen dankzij een zege in de Rotterdamse derby tegen Excelsior eveneens met een driepunter. Excelsior opende na drie minuten de score via Dana Breewel, waarna Maxime Bennink en invaller Pia Rijsdijk Feyenoord de winst bezorgden.

