Dirk Kuijt heeft vrijdag een zeer verrassende overwinning geboekt met ADO Den Haag. De geplaagde ploeg van de 104-voudig Oranje-international was met 1-2 te sterk voor PEC Zwolle, dat de eerste nederlaag leed.

PEC kwam op voorsprong via Thomas van den Belt, waarna Thomas Verheydt het evenwicht nog in de eerste helft herstelde. Na rust bracht een eigen doelpunt van Bart van Hintum de beslissing.

De overwinning is voor Kuijt een opsteker in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. ADO was onder leiding van de oud-Feyenoorder dramatisch aan het seizoen begonnen en won tot vrijdag pas één keer.

Dankzij de verrassende zege in Zwolle begeeft ADO zich met acht punten uit net zoveel duels in de middenmoot. Na de interlandperiode is Jong PSV de volgende tegenstander.

PEC leek de leiding kwijt te gaan raken aan FC Eindhoven, dat in de topper tegen Roda JC met 3-1 leidde. Door late doelpunten van Jamie Yayi Mpie (88e minuut) en Dylan Vente (93e minuut) werd het nog 3-3, wat inhoudt dat PEC koploper blijft.

Achter PEC en Eindhoven neemt Heracles Almelo nu de derde plek in. Treffers van Emil Hansson, Rigino Cicilia en Nikolai Laursen (strafschop) leverden een 0-3-zege bij Telstar op. Roda is de nummer vier.

FC Eindhoven leek lang op weg naar de zege tegen Roda JC. Foto: Pro Shots

De Graafschap blijft aanmodderen

Voor De Graafschap gaat het er steeds slechter uitzien. Met onder anderen Siem de Jong en Alexander Büttner in de ploeg werd nog een voorsprong genomen tegen Almere City (goal Charlison Benschop), maar het werd 1-2 door Lance Duijvestijn (penalty) en Anthony Limbombe.

De Graafschap pakte in de eerste acht wedstrijden slechts vijf punten en heeft al twaalf thuisduel op rij niet gewonnen. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart houdt voorlopig alleen Jong FC Utrecht en FC Den Bosch onder zich.

Jong Ajax leed een gevoelige nederlaag bij MVV Maastricht. Mede door een doelpunt van Ruben van Bommel, de zoon van Mark van Bommel, werd het 4-1. Willem II boekte een benauwde zege op Jong AZ door een late goal van Pol Llonch: 1-0.

Overige uitslagen VVV-Venlo-Jong PSV 1-1

NAC Breda-Jong FC Utrecht 3-1

Helmond Sport-FC Dordrecht 2-1

Bekijk de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie